Christine Bermas walang takot mag-frontal sa ‘Scorpio Nights 3’

HINDI napigilang mapaiyak ni Christine Bermas pagkatapos mapanood ang Scorpio Nights sa ginanap private screening nito sa Gateway Cinema nitong Miyerkules, July 27. Ayon sa sexy star, masaya siya sa kinalabasan ng pelikula at sa natatanggap niyang papuri pagdating sa kanyang pag-arte mula sa mga taong nakapanood nito.

“Actually, nanginig ako! Kasi grabe, hindi ko lubos akalain na… Don sa napanood ko speechless ako sa mga nangyari. Hindi naman namin yon magagawa, yung pinanood natin kung hindi kami ginuide ni Direk,” reaksyon ng dalaga.

Eh, bakit ngaba siya napaiyak?

Sagot ni Chrisine, “Siguro dahil.. hindi ko alam na kaya ko pa palang ilabas kung anong meron ako. And na-appreciate ko po lahat ng tao dito… Nag-start naman po ako sa wala.

“I mean, aminado po ako na hindi naman ako mahusay nung nag-start ako Tapos lahat sila proud sa akin ngayon so kahit sino naman magiging emotional. Pasensiya na po naging emosyonal ako.”

Ang Scorpio Nights 3 na idinirek ni Lawrence Fajardo ay remake ng famous classic erotic franchise na Scorpio Nights na ginawa ni Direk Peque Gallaga noong 1985. Pinagbibidahan ito nina Anna Marie Gutierrez, Orestes Ojeda at Daniel Fernando.

Ang Scorpio Nights 3 ay magpapakita rin kung gaano katapang si Christine Bermas na gawin ang mga eksenang kailangan ng nudity sa pelikula. Bukod kasi sa kanyang steamy love scenes with Mark Anthony Fernandez and Gold Aceron ay wala ring takot sa frontal nudity ang dalaga.

“Ano, eh, nandon na ako sa karakter ko, eh. So parang hindi ko na siya inisip na ako yon at all,” katwiran ng sexy star. “So parang kung ano yung kailangan ng karakter, kung ano si Pinay at kung ano yung gagawin ni Pinay yon yung ginawa ko.

“Hindi naman siya same sa real life ko at hindi naman kailang ma-experience ko muna yung mga ganung bagay bago ko siya mai-arte o magawa sa eksena. Kumbaga, passion mo yung pag-aartista so lalabas at lalabas yon sa sarili mo at kapag na-feel mo na yung karakter mo, kapag nandon ka na sa karakter mo magagawa mo na nang maayos yung eksena at matatanggal lahat ng inhibitions mo.,” paliwanag niya.

Dagdag ulit ni Christine, “At saka once tinanggap mo na siya dapat wala ka ng hesitation, wala ka ng doubt. Hindi ka na puwedeng magdalawang isip kasi tinanggap mo na yung project, eh. So all you need to do na lang talaga is gawin siya and bigyan siya ng buhay.”

Nagpasalamat din si Christine kina Mark Anthony Fernandez at Gold Aceron sa ipinakita nilang professionalism habang ginagawa ang masesenang eksena sa pelikula.

“Sobrang gaan nilang katrabaho at sobrang bait nila at marespeto silang dalawa. Hindi ako nakaramdam na parang nagte-take advantage sila or something. Ang dami ko ring natutunan sa kanila at sana makatrabaho ko ulit sila,” sey pa niya.

Streaming na ngayon sa Vivamax ang Scorpio Nights 3.