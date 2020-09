‘CHILDHOOD HERO’ NG MGA KALALAKIHAN: Maui Taylor, inalala ang kasagsagan ng pagpapaseksi sa pelikula

ADVERTISING

NAKAKAALIW naman ang original Viva Hot Babe na si Maui Taylor! Kung ang ibang artistang nagpasexy noong late 90’s / early 2000’s ay halos ibaon sa lupa at limot ang mga ginawa nilang sexy movies, ibahin ninyo si Maui Taylor!

Homegrown Viva Baby si Maui. Nag-umpisa ito ng kanyang karera bilang teen actress sa pamamagitan ng Sunday drama show na ‘Anna KareNina’, kung saan nakasabayan niya rin si Katya Santos. Dahil nauuso noon ang mga teen stars na kalauna’y nagpapaseksi kapag legal na, matapang na niyakap ni Maui ang mapangahas na pagbabago ng imahe para sa ikaaangat ng kanyang showbiz career.

Lahat ng kanyang sakripisyo ay nag-pay off naman dahil hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa puso at isipan ng mga male fans ni Maui ang ‘paggising’ ng aktres sa kanilang kalalakihan.

Sa isa sa recent video upload niya ay nagreact ito sa tatlong pelikulang kanyang nagawa: Ang Gamitan na nag-launch sa kanya into a full-blown top sexy actress; Ang Huling Birhen sa Lupa kung saan nakipagsabayan siya sa aktingan at paseksihan with Ara Mina and Jay Manalo; at Torotot with Baron Geisler, Yul Servo ay Precious Adona. Marami-rami pang nagawang pelikula si Maui na talagang gumising sa pagkalalaki ng mga binata noon kaya naman para sa ilan, ‘childhood hero’ raw nila si Maui. May nag-suggest pa nga na ang tawag na lang daw dapat ni Maui sa mga fans niya ay ‘ka-childhood’ at game na game naman ang hot momma na ito! Whew!

Sa kanyang follow up video ay nagreact din ito sa mga comments ng mga loyal fans niya na nagsasabing nakatulong daw si Maui at ang mga proyekto nito para maabot nila ang rurok ng tagumpay. Ang iba pa nga raw ay umabot sa 6’2 ft ang height kakanood ng mga eksena at kakatingin sa mga litrato ni Maui. Kaloka!

Hanggang ngayon ay may asim pa rin si Maui. Kahit na siya’y isang certified mamshie na ay hindi pa rin nawawala ang kanyang ‘Lolita’ aura. Kaya niyang talunin ang mga younger sexy stars dahil natural pa rin ang pagiging innocent yet playful vibes nito.

Maliban sa Gamitan, Ang Huling Birhen sa Lupa at Torotot. Memorable din sa mga ka-childhood ang mga pelikulang Hibla (may intimate scene sila ni Rica Peralejo), Sex Drive (wild na wild reunion with Katya Santos and Wendell Ramos) at Tatarin, na nakapasok noon sa Metro Manila Film Festival.

Ngayon ay aktibo muli sa showbiz si Maui. May upcoming movie ito sa Viva Films na na-shoot habang naka-lockdown ang Metro Manila. Naku, aabangan ng mga ka-childhood ‘yan! Hek-hek-hek!