Carol Banawa opens up about being ‘unhappy’ on her health and looks

NAAALALA niyo pa ba ang singer/actress na si Carol Banawa? Mahigit isang dekada na rin nang nilisan niya ang bansa para mag-umpisa ng ordinaryong buhay sa Amerika. Gayunpaman, nagpopost pa rin ito sa kanyang social media accounts para maging in touch sa kanyang fans and supporters all over the world.

Sa kanyang recent Instagram update ay inamin nito na siya ay ‘unhappy’ sa kanyang health and looks.

“I felt like I have ‘let go’ and have not really taken care of myself. I became too comfortable in my own skin and I have forgotten how it felt like to feel and look good,” saad ni Carol sa kanyang post.

“Living here in the US and having to do everything yourself, doesn’t really give you the luxury of time to ‘fix yourself up.’ But I will try. Whenever I can. For me. So I can start loving and feeling happy about myself and my health again.”

Gayunpaman, may mga ginawa si Carol para labanan ang kanyang nararamdaman, na siguradong relatable and useful sa makakabasa nito.

Ayon kay Carol, sinusubukan niyang mag-exercise araw-araw. “I say try because there are still days I get lazy. It’s ok mamas, it is hard to commit. But let’s keep workin at it. We will get there. Eye on the prize!”

Sinusubukan na rin niya na hindi magsuot ng PJ o pajamas all day kahit na ito ay kumportable.

Dagdag pa niya, “I ALWAYS WEAR MY HAIR UP. My hair is naturally curly. So finding the time to fix it, is sooo hard. So time consuming. BUT, I need to make an effort to fix my hair if that is something that will make me feel good about myself. So I will.”

Sa Amerika na nakabase ang singer/actress simula nang ito’y magpakasal. Noong 2018 ay natapos nito ang kanyang Nursing degree sa Northern Virginia Community College in Washington D.C., kung saan siya ay summa cum laude. Naging registered nurse na rin siya that year.

Bago nilisan ni Carol ang showbiz ay minahal ng mga Pilipino ang kanyang mga kanta na considered timeless classics na ngayon tulad ng ‘Bakit ‘Di Totohanin’, ‘Stay’, ‘Iingatan Ka’ at ‘Till My Heartaches End’. Nagbida rin ito sa teleseryeng ‘Bituin’ with Nora Aunor.