Carla Abellana, aminadong na-frustrate at nahirapan noong 2019

NAPANSIN niyo ba na walang teleserye o pelikula si Carla Abellana noong 2019?

Kung hindi kami nagkakamali, ang last drama series ni Carla ay ang ‘Pamilya Roces’ na one season lang ang itinagal. Kung minsan ay may mga guestings ito sa Kapuso network pero wala itong steady projects. Sa big screen nga ay parang five years ago pa namin siya nakita. Buti na lang at may mga active ito sa kanyang social media at ang paggawa ng YouTube videos din ang kanyang inatupag. May mga active product endorsements din ito at may samu’t saring negosyo.

Now, Carla Abellana is set to do her primetime comeback via the upcoming family drama show ‘Love of my Life‘ na papalit sa ‘One of the Baes’ nina Ken Chan at Rita Daniela na nakatakdang matapos ngayong Biyernes.

Sa recent press conference para sa Love of my Life, inamin ni Carla na na-frustrate ito noong 2019.

“Aaminin ko po na 2019 was very difficult. I believe karamihan po talagang ang hirap noong last year

“Ako po nahirapan ako. Ang dami kong.. isa na d’yan yung health tapos nagsunod-sunod po na it’s very frustrating, nakaka-discourage. Ang daming mga nangyari po, pero ok lang kasi eto ako ngayon.. Kumbaga, thank goodness nalagpasan ko!” proud na sinambit ni Carla.

Mabuti na lang at nakagabay palagi ang pamilya ni Carla at s’yempre, ang kanyang reel and real ‘love of her life’ na si Tom Rodriguez.

Kasama rin sa ‘Love of my Life’ sina Coney Reyes, Rhian Ramos, Mikael Daez and of course, Tom Rodriguez. Magsisimula na ang bagong family-drama ng GMA-7 sa darating na Lunes!