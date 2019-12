CARELESS DECISION? Pagpirma ni Nadine Lustre sa kumpanya ni James, good move kaya?

ADVERTISING

VOCAL naman ang real-and-reel life couple na sina James Reid at Nadine Lustre na mas priority nila ang kanilang music career over TV and films. Ito ang dahilan kung bakit kahit may demand for them to reunite on a TV show ay nananatiling nganga ang JaDine fans.

Two years na rin ang nakalipas nang magkasama ang dalawa sa isang mainstream movie. Nagkaroon sila ng separate projects, ngunit sa naging career move ni James na paglayas sa Viva ay mukhang malabo pang magkaroon ulit ng JaDine movie.

Last week lang ay pumirma ng kontrata si Nadine Lustre under Careless Music Manila, kung saan si James ang Founder and CEO. Klaro naman na para sa music ang naganap na contract signing, pero hindi pa rin maiwasan na isipin kung ang next na ba rito ay pipirma na rin ng managerial contract si Nadine sa bagong management firm ng Pamilya Reid?

Kaya ba ni Nadine na tuluyang layasan ang kumpanya na nagbigay sa kanya ng break – starting from her Pop Girls days to giving her the rare movie break sa ‘Diary ng Panget’ na nasundan pa ng hit TV shows, movies, albums, endorsements, concerts, merchandise and more? Kaya ba i-risk ni Nadine lahat ng pinaghirapan niya in the name of love?

Well, only Nadine can answer that. Kunsabagay, she’s old enough to decide for herself at in fairness, marami na rin naman siyang naibigay para sa kaligayahan ng fans niya. Hindi nga naman puwede na tumatanda na siya pero puro ‘Para-Paraan’ at ‘Paligoy-ligoy’ lang ang kinakanta niya! Ha-Ha-Ha!

Goodluck James and Nadine!