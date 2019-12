CAREER MOVE: Karl Aquino kakalas na sa Clique V para sa grupong S7 ng GMA

ADVERTISING

HINDI NA makakasama ng grupong Clique V ang gwapong Starstruck Avenger na si Karl Aquino. Pormal na siyang nagpaalam sa grupo at sa manager nilang si Len Carillo.

Ayon sa kuwento ni Len, malungkot ang naging pamamaalam ng binata sa Clique V. Naiyak pa nga raw ito dahil mami-miss niya ang mga kaibigang nakasama niya for almost three years.

“Ayaw niya talagang umalis sa grupo kaya lang meron na siyang bagong grupo sa GMA-7 at ilo-launch na sila sa January. Hindi na naman puwede na nasa Clique V pa rin siya kahit may new group na siya. Isa pa, career move naman ang gagawin niya,” pahayag ni Len sa amin.

Ang tinutukoy ni Len na bagong grupo kung saan kasama si Karl, ay ang S7 na binubuo ng nina Kim de Leon (Starstruck 7 Ultimate Male Survivor), Abdul Raman, Radson Flores, Vince Crisostomo, Joaquin Domagoso (anak ni Mayor Isko Moreno) at Mavy Legaspi (anak nina Zoren Legaspi at Carmina Villarroel).

Ang S7 ay regular na mapapanood tuwing Sunday sa bagong variety show ng GMA-7 na All Out Sunday simula sa unang Linggo ng January, 2020.

Para naman kay Karl, kahit pa anong mangyari ay forever niyang tatanawing malaking utang na loob na naging bahagi siya ng Clique V. Dito daw na-develop ang kanyang self confidence at nahasa nang husto ang galing niya sa pagsasayaw.

“Hindi man nila ako makakasamang mag-perform sa mga susunod nilang shows pero ang puso ko ay nasa kanila pa rin. Thank you very much guys,” wika pa ni Karl.