‘BURADO’ NA SA CASTING: Julia Montes at Nadine Lustre, nag-backout nga ba sa ‘Burado’?

ADVERTISING

MARAMI ang na-excite nang i-reveal early this year ang bonggang upcoming action-drama show dapat ng ABS-CBN titled ‘Burado‘. Ito kasi sana ang magsisilbing pagbabalik sa primetime ng dalawa sa biggest female stars ng network na sina Julia Montes at Nadine Lustre, na matagal-tagal na rin hindi napapanood ng regular sa isang serye.

Maliban kina Julia at Nadine, kasama rin sa programa sina Paulo Avelino, Zanjoe Marudo at Thai actor na si Denkhun Ngamnet. Ang plano pa nga ay kukunan sa apat pang bansa ang ilang eksena ng serye kabilang na ang Thailand, Cambodia at India.

With the still ongoing Covid-19 pandemic health scare at pending issues ng ABS-CBN, hindi natin masisisi kung pansamantalang i-delay muna ng network ang ambitious project na ito. Hindi rin biro ang requirements ng programa.

Pero how true kaya ang balitang nag-backout daw mismo ang dapat na dalawang babaeng bida ng Burado?

Sa darating na July dapat ang pag-resume ng taping nito at ayon sa bagong patakaran, dapat ay i-lockdown in one location ang mga artista at crew ng production for a certain number of days for safety purposes. Ito kaya ang dahilan kaya hindi fully maka-commit sina Julia at Nadine? So far, sa kampo ng mga lalaking bida ay wala pang nagsasalita kung go pa rin ba sila o hindi na.

ADVERTISING

Sigurado na mabibitin ang fans ng dalawang aktres. Bago pa nagkaroon ng ECQ ay ipinapalabas tuwing Sunday nights ang 24/7, ang dapat na comeback ni Julia Montes sa showbiz pagkatapos magpahinga ng mahigit isang taon. Huling napanood ito sa afternoon action-drama series na ‘Asintado’ kung saan nakapares niya si Paulo Avelino. Magsisilbi rin sana itong reunion movie para sa dalawa.

Bitin din for sure ang fans ni Nadine Lustre na curious kung paano magmu-move on sa kanyang TV career ang aktres. Early this year ay naghiwalay na sila ng kanyang onscreen partner na si James Reid at ito dapat ang first teleserye niya na iba ang kanyang ka-loveteam. Bonus pa na ito’y isang budding Thai actor at maaari rin na mapalawak pa ni Nadine ang kanyang fanbase sa bansang Thailand, ‘di ba? Meron din mga nabitin sa short but sweet moments nila ni Paulo Avelino noon sa ‘On the Wings of Love’. Ito rin ang first time na sasabak sa maaaksyong eksena si Nadine.

Ano na rin kaya ang kinahinatnan ng gusot sa pagitan nila ng Viva Artists Agency?

Sigurado na maiintindihan naman ng fans nina Julia Montes at Nadine Lustre ang desisyon ng dalawa kung sakali man na totoo ang tsikang sila mismo ang nag-backout sa project. Sa makakakuha ng kanilang astig na roles, goodluck sa iyo!