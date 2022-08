Bukol nina Kurt Kendrick at Kristof Garcia pambenta ng AQ Prime

SAAN BA aabot ang 100 pesos mo? Hindi ba’t bibili ka lang ng pagkain ubos agad ito? Minsan kulang pa diba?. Gusto mo bang malayo ang marating ng isandaang piso mo?

Sa pinakabago at mainit-init pang streaming platform na AQ Prime ay puwede mong ma-enjoy ito sa sandamakmak na palabas na ihahain sa’yo. Oo, i-download mo lang ang AQ Prime sa Google Play at Apple store ay one to sawa mo nang mapapanood ang mga programa at mga pelikulang magbibigay aliw at kiliti sa buhay mo.

Tulad na lamang ng pelikulang “Adonis X” na idinirehe ni Alejandro “Bong” Ramos at pinagbibidahan nina Kristof Garcia at Kurt Kendrick na sabi nga ay isa, dalawa , tatlo at may sasampalin ka pa sa dalawang guwapitong ito. Dakila ang kanilang kakisigan sa pelikula na naghuhumindig ang kabukulan sa marami nilang mga eksena.

Panalo ang pagdukot at paglamas ng karakter ni Kurt bilang Adonis sa isang bagay mula nang nabuhay siya sa pagiging litrato. Dumaloy ang init sa kanyang katawan at naghanap ng magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Kakisigan at kaguwapuhan ng mga kalalakihang tampok sa pelikula ang isa sa mga bentahe ng pelikula.

Bukod kina Kurt at Kristof, nag-uumapaw din ang kamachohan nina Mark MacMahon at Jaycee Domincel. Siguradong pagpipiyestahan ng kababaihan lalo na ng mga kabadingan ang ADONIS X na mapapanood na sa AQ Prime Stream.

May handog din ang pelikulang para sa mga kalalakihan dahil ang baguhang si Grace Vargas ay nagpasilip din ng kanyang alindog. Tatlong lalaki ang nagsalu-salo sa kanyang katawan. Bagama’t daring at sexy ang tema ng pelikula, mangingibabaw pa rin ang isang aral sa pelikula na ang bisyo ay walang maidudulot na maganda sa buhay.