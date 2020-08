BUHAYDAGA NO MORE: Roxanne Barcelo, bumobongga dahil sa vlogging

ADVERTISING

INUMPISAHAN ng sexy versatile actress na si Roxanne Barcelo ang kanyang YouTube channel late last year. Kilala bilang isa sa mga ‘babaeng bakla’ ng showbiz, marami ang naaliw sa mga vlogs na inupload nito na kung minsan nga ay nasosobrahan na ang kanyang gay lingo na kung hindi ka sanay sa kanyang personalidad, maiisip mo na ‘OA’ na ito kung minsan! Ha-Ha-Ha!

Kung ang mga artista natin ay madalas na nagbibigay ng engrandeng house or room tour na puro magaganda lang ang ipinapakita like luxury items, iba ang ginawa ni Roxanne last year. Kung ano ang totoong kalagayan niya, iyon ang kanyang ipinakita sa kanyang kauna-unahang Balur Tour.

Sa unang Balur Tour ni Roxanne noong siya’y based sa Poblacion, ipinakita niya ang kanyang maliit but efficient studio tour. Marami nga ang nagulat dahil ang akala nila ay nakatira sa malaking bahay si Roxanne. Dahil na rin sa inconsistencies ng mga rakets niya noon, practical lang na sa isang studio apartment ito nakatira. Nakakabilib dahil si Roxanne ‘ata ang kauna-unahang artista na nagpakita talaga ng ganitong klaseng house tour sa kanyang vlog. Marami ang nainspire sa dalaga at lalong naaliw ang badidaps (tawag sa kanyang subscribers) nang mag-upload pa ito ng makukulit na videos at paminsan-minsan ay may mga serious content din ito kaya naman you’ll never really know what to expect.

Last week ay isang ‘upgrade’ ang ipinamalas ni Roxanne sa kanyang badidaps. Sa wakas ay nakalipat na rin sa mas spacious, mas shala at mas maayos na flat si Roxanne!

Sa kanyang vlog ay binigyan ng kakaibang virtual house tour ang mga badidaps. Why kakaiba? Panoorin niyo na lang!

Nakakaaliw talaga si Roxanne kaya naman love na love namin siya. Pinasalamatan din niya ang mga loyal fans and followers niya sa panonood ng kanyang vlogs at sa pagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng pagtapos ng panonood ng mga videos niya without skipping the ads. The reward? Nakalipat na sa mas magandang lugar si Roxie B! Pak!

Towards the end of her video ay inamin ni Roxanne na mas maliit pa sa unang pinakitang flat ang kanyang tinutuluyan noong shinushoot pa nila ang teleseryeng ‘Wildflower’, na maituturing na breakthrough role niya sa telebisyon. Knowing na supposedly ay sosyalerang spoiled brat ang role niya roon as Nathalie, you can’t help but feel proud of her reaching her goals.

“I used to live in a 16 sq m apartment. Nagwa-Wildflower ako ‘nun. Walang nakakaalam kung saan ako nakatira.

“As in literal na, bangon para lang gumising. Maligo.. may maliit na CR.

“It’s okay to be content. Maging thankful ka. But at the same time, kailangan mo mag-set ng goals para sa sarili mo. ‘Maximum na ‘yung two years ako dito’. Wala pang two years, nakaalis na ako. Tapos nakapag-ipon ako ng konti then I moved to the Poblacion (nilipatan ni Roxanne bago ang kanyang current flat).

“When that happened to me ‘yung kay tatay (her father passed away early this year), parang… I need space. Literal.

“Kailangan ko ng space to grow, to feel, to move.. parang miracle. Dumaan lang ako, may nakita akong sign. Praise talaga… the Creator.”

“And of course, work. You really need to put in the work.” seryosong pagtatapos ni Roxanne.