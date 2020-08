Boyfriends naging sagabal sa travel goals ni Janice de Belen

ADVERTISING

Sa Midnight Snack online tsikahan nina Janice de Belen at ng celebrity photographer na si Raymund Isaac ay mapangahas ang naging tanong ng netizen kay Janice na ini-relay ng photographer.

Ani Raymund, “Nahiya ako pero sabi mo, no filter ’to, ha?” na sinagot naman ng aktres ng, “No filter.”

Tanong ni Raymund, “Do you have a secret sex affair?”

Hindi agad nakasagot si Janice at halatang napaisip sa kanyang isasagot.

Dagdag ng ace photographer, “Tandaan mo, hindi love affair, ha, a secret sex affair and it was just sex. And ibig sabihin, ito ’yung sa Sex in the City na sinasabing secret sex affair. Na tipong kahit sa kaibigan mo ayaw mong sabihin kasi nahihiya ka. Pero libog na libog ka. Did I just say it?

“Pero ’yung ano mo, ‘Oh my God! I can’t get enough of him. Pero hindi ko siya mapakilala sa mga kaibigan ko kasi, you know, talagang it’s either pangit siya or talagang ikinahihiya mo kasi alam mong wala sa standards ng mga kaibigan mo or mga barkada mo.”

Sagot ni Janice, “I think I was too busy,” na siyempre ay ikinadismaya ng ace photographer dahil ang ini-expect daw niya ay isang pasabog na sagot mula sa aktres.

Tinanong din si Janice kung gusto pa ba ulit niyang magka-boyfriend.

“Alam mo minsan — minsan parang masaya, pero there are times na iniisip ko especially now marami akong kaibigan na laging may problema sa boyfriend, parang ’di ko na yata kaya ng ganyan,” sagot ng aktres.

Patuloy niya, “Kasi for most of my life, I’ve always had a boyfriend and I have always been selfless. I thought I was selfless kasi ang feeling ko lahat ng decision ko ay may kinalaman sa kung anong ikalulungkot nila, ikaseselos nila.”

Naging sagabal din daw ang pagkakaroon niya ng boyfriend sa kanyang travel goals.

“Hindi ko ma-enjoy ang travelling before because I always wanted to be with my boyfriend. Kasi feeling ko, eto na. Laging feeling ko, siya na… eto na, forever na ’to. Only to realize na hindi naman ako ang forever nila. Hindi sila ganun mag-isip. Kahit na ’yung pinakasalan ko, hindi pala ako ang forever n’ya, di ba?” emote ni Janice.

Kaya ngayon daw ay nag-iba na siya. Mas priority na niya ang self love.

“So now that ‘it’s me.’ Feeling ko til this day, ilang taon na ba akong single? I’ve been single for the past 12 years. Even if 12 years na akong single, I still feel that, na pag-ukulan ko ’yung sarili ko ng oras at pag-ukulan ko ’yung sarili ko ng love — means to take care of myself, to decide on things na para sa akin, na gusto kong gawin,” paliwanag ng aktres na huling napanood sa ABS-CBN series na Sino Ang May Sala?