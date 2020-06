Blockbuster hits mapapanood na sa Viva On Demand

ADVERTISING

SA LOOB ng halos apat na dekada, nangunguna at hindi natitinag ang Viva Films sa pagbibigay ng lubos na kasiyahan o “total entertainment” sa mamamayang Pilipino. Ngayon, ipinagmamalaking inilulunsad ng Viva ang kanilang Pay-Per-View service, ang Viva On Demand (VOD).

Dahil sa pakikipag-ugnayan ng Viva sa mga pangunahing cable providers ng bansa, ang serbisyong ito ay nagbibigay ng kakayahan sa mga manonood, sa buong Pilipinas, na mapanood ang mga pinakamalalaki at pinakabagong pelikula ng Viva habang nananatiling ligtas at maginhawa sa loob mismo ng kanilang tahanan.

Hindi na kailangan pang lumabas para mapanood ang pelikula ng inyong paboritong artista dahil direkta nang inihahatid ito ng Viva sa inyo!

Sa halagang P99 lamang, ang mga blockbuster movies at concerts ay malapit nang ma-enjoy ng buong pamilya upang sama-samang makapag-relax, lalo na ngayong tayo ay nasa “new normal” na.

Bilang pinakaunang handog ng Viva on Demand sa Hunyo 15, 2020, ipalalabas nito ang phenomenal na pelikulang “Miracle in Cell No. 7.” Pinagbibidahan nina Aga Muhlach, Bela Padilla at ng batang aktres na si Xia Vigor, directed by Nuel Naval, ang pelikulang ito ay kumita ng higit sa 500 milyong piso sa takilya at kinilalang isa sa mga top-grossers sa 2019 Metro Manila Film Festival (MMFF).

Naging paboritong pampamilyang pelikula na ito ng mga Pilipino dahil ipinakikita nito ang pagsasakripisyo at matibay na ugnayan ng isang ama at ng kanyang anak, at ang buong suporta ng mga magkakaibigan. Marami ang nagsasabing ito ang “best Philippine adaptation ever.”

Miracle in Cell No. 7 is part of the triple treat bundle that also includes Kita Kita and Ang Pambansang Third Wheel. The three-movie offer is good from June 15 to July 16 for only 99 Pesos for three days on select cable operators. Cignal Cable offers Viva On Demand for 100 Pesos for two days from June 17-28. Such value for money during this lockdown period when theaters are still closed.

Getting Viva On Demand is easy! Just call your cable operators and subscribe to Viva On Demand.

For Cignal TV, call Cignal Care Hotline at 88-888-222 or log on to my.cignal.tv. For prepaid via load retailers, text PPV100 <space>Cignal Account Number and send to 3443. Via Pasaload, text PASALOAD <space> Cignal Account Number <space> CGL100PPV and send to 808.

Viva On Demand is available on Skycable, Cignal Cable, Cablelink Holdings, Inc. available in Metro Manila and Cavite. Cebu Cable available in Cebu City. Community Cable available in Los Baños and Liliw, Laguna. DCTV Cable available in Bicol Region. First Integrated Cable available in Bunob on, Caranglan, Pantabangan, Rizal, llanera and San Jose, Nueva Ecija.

Kalibo Cable TV Network available in Aklan Province. Antique Parasat HD-CDO available in Cagayan de Oro City and Misamis Oriental. Parasat HD – Malaybalay available in Malaybalay and Valencia, Bukidnon. Wesfardell Connect available in Roxas City and Capiz. And Zenergy Cable TV Network Inc. available in Butuan City, Agusan Del Norte.

Samantala, other blockbuster hits na mapapanood sa Viva on Demand ay ang Adan, Scorpio Nights, Sex Drive, Just a Stranger, Buy Bust, A Secret Affair, Mañanita, On Vodka, Beers, and Regrets, and 100 Tula Para Kay Stella.