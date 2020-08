SWEET AND SEXY: BLACKPINK at Selena Gomez, sanib-puwersa sa ‘Ice Cream’

ADVERTISING

NAPAKARAMING ganap sa mundo ng KPop ngayon, huh! Pagkatapos ng matagumpay na paglabas ng kauna-unahang all-English song na ‘Dynamite’ ng BTS ay hindi rin naman nagpatalo ang kanilang ‘female counterpart’ – ang grupong BLACKPINK!

Kung noong Hunyo ay pinaindak tayo ng apat na dalaga sa kanilang kantang ‘How You Like That’ na nakakuha ng 80 Million views sa YouTube sa loob lamang ng 24 oras, muli tayong paiindakin nina Lisa, Jennie, Rose at Jisoo sa kanilang kantang ‘Ice Cream‘. What makes this song special? Well, kasama lang naman nila ang napakasikat na pop diva na si Selena Gomez!

Girl Power kung Girl Power! Kahit nababagot na ang mga tao sa kani-kanilang bahay ay sinigurado ng Blackpink at ni Selena Gomez na may pang-aliw ang kanilang mga Blinks and Selenators dahil very bubblegum pop with pastel colors ang kanilang music video para sa Ice Cream. Isama pa ang mga lyrics na pasimpleng panukso. Halatang-halata ang impluwensya nina Selena Gomez at kapwa pop singer na si Ariana Grande kaya naman naging sexy ang undertone ng kanta. Like it, love it, lick it.

Do it like, la-la-la, oh yeah. May shock value dahil kilala ang Blackpink sa kanilang wholesome women empowerment lyrics. Ito na kaya ang route na kanilang tatahakin? Magiging mas liberated na kaya sila katulad ng kanilang collaborator na si Selena Gomez? Siguradong the boys will like that, huh!

Katulad ng ‘Dynamite’ ng BTS, all-English din ang lyrics ng kanta kaya hindi na kami magtataka kung magiging favorite din ito sa mga radio airplays sa abroad. Nanguna ang mga Blinks at Selenators sa Pilipinas sa pagstream at pagbili ng much-awaited collaboration ng kanilang iniidolo.

Narito ang music video para sa ‘Ice Cream’:

Dahil advanced kami mag-isip, inaasahan na namin na dadagsain ng mga dance cover videos ng ilang young stars natin tulad nina Ella Cruz at AC Bonifacio ang YouTube. Na-na-na-na-na-na-na-na-na!

Nakatakdang ilabas ng BLACKPINK ang kanilang kauna-unahang full studio album sa darating na Oktubre. Siguradong susuportahan ito ng kanilang Blinks na ilang taon din ang hinintay para mapasakanila ang full studio album na pinaghirapan nina Lisa, Jennie, Rose at Jisoo. Goodluck ladies! Like it, love it, lick it Do it like, la-la-la, oh yeah