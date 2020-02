Biofilm ng kontrobersyal na healing priest na si Fr. Fernando Suarez gagampanan ni John Arcilla

ILANG araw bago binawian ng buhay ang kilalang healing priest na si Fr. Fernando Suarez noong February 4, 2020 ay masaya pa nitong pinanood ang rough copy ng kanyang bio film na pinamagatang Suarez: The Healing Priest.

Si John Arcilla ang choice ni Fr. Suarez to portray his character in the film prinodyus ng Sarangola Media Productions mula sa direksyon ni Joven Tan.

Naging kontrobersyal noon ang sikat na healing priest at aminado si John na isa yon sa naging konsiderasyon niya whether tatanggapin ba o hindi ang pelikula.

“Actually, ang mas naging problema ko noon ay yung controversy. Sabi ko, ayokong gawin ang pelikula para maging taga-pag promote lang ako ng mga bagay na hindi totoo. So, kailangan kong alamin.

“Hindi ko ito sinabi kay Father noon, so sabi ko, I really have to meet him para makausap ko siya kasi may controversy nga, eh. Nung makausap ko si Father, nakita ko yung sincerity. Naramdaman ko na yung allegation ay allegation lang talaga, so yon yung nagbigay sa akin ng desisyon para tanggapin ito,” katwiran ni John.

Dugtong ng aktor, “So hindi ako magiging parang tagapagsalita lang niya kungdi ako ay gagawa ng isang kuwento na makatotohanan at talagang makabuluhan at hindi pantakip sa kung anuman, kasi kung ganun hindi ko tatanggapin.”

Nanghihinayang si John na hind siya nabigyan ng mahabang panahon para makilala si Fr. Suarez.

“Actually, napakaigsi (ng pagkakilala ko sa kanya), kasi hindi ko naman talaga siya kaibigan, eh. Kakilala siya ng mga sisters ko kasi nag-a-attend sila ng healing mass sa kanya, pero hindi sila personal friends. Naririnig ko siya sa mga ate ko, sa mga kaibigan kong uma-attend, tapos talagang na-meet ko lang siya personally noong story conference naming dalawa.

“Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay niya kasi gusto kong makita kung ano yung dilemma, ano yung crisis para maging cinematic yung acting. So, sa maikling panahon na yon, sa pagganap ko ng role niya – kasi galing sa kanya mismo yung ibang mga lines, eh, kung ano yung sinasabi ko.

“Yung mahabang-mahabang interbyu na yon, lalo ko siyang nakilala. Sabi nga niya, ‘Itong healing na ito, regalo sa akin ito ng Diyos, pero kahit na wala ito,’ sabi niya patuloy ang biyaya ng Diyos. ‘Ipagpapatuloy ko yung pagtulong sa mga nangangailangan kahit mawala na yung regalo sa akin ng Diyos na panggagamot,’” lahad ni John.

Wala pang target playdate ang Suarez: The Healing Priest pero may mga nagsa-suggest na ipalabas ito sa summer MMFF. Kasama rin sa cast ng movie sina Dante Rivero, Jin Macapagal at Troy Montero.