Bianca Umali, trending sa social media; Ruru Madrid, pinagtanggol ang dyowa laban sa bashers

TRENDING at hot topic ngayon sa social media ang pangalan ng Kapuso actress na si Bianca Umali dahil sa isang simpleng larawan na inupload nito kahapon, July 25 sa kanyang Instagram na dinagsa nang kung anu-ano na ang kinokomento ng mga miron.

Marami ang nagsasabi na nabigla sila sa pagbabawas ng timbang ng dalaga na halatang-halata sa kanyang bagong selfie. Hindi na raw pareho ang aura nito kung ikukumpara sa kanyang ‘Sahaya’ days. May mga netizens din na walang pakundangan sa pagpopost ng mga memes na totoo namang nakakasakit. Body shaming pa rin tayo kahit na naka-quarantine, mga ‘tol?

To the rescue naman ang current girlfriend ng dalaga na si Ruru Madrid, na lately ay hindi diretsahang inamin ang kanilang ‘open secret’ na pagtitinginan.

Pauna ni Ruru: “I dont know what’s wrong with people right now? Parang ang dami laging opinyon ng mga tao. Sa totoo lang mas masakit na kung sino pa yung mga kababayan o di kaya mga kalahi natin sila pa yung nag ddown sa atin. Sana wala ng ganun, sana sinusuportahan nalang natin ang isa’t isa.”

Isang netizen ang nagpost ng malisyosong komento na hindi pinalagpas ni Ruru.

‘Anong problema mo? BASTOS!’

May ilan rin na ikinukumpara ang paraan ng ‘pag-aalaga’ ni Ruru kay Bianca sa ex-partner nito na si Miguel Tanfelix.

“sigurado ka dyan? Brad katawan nya yan, kung gusto nya magpapayat o magpalaki na sa kanya na yun labas na ako dun kasi labas na ako dun at dapat ganun ka din.

May ilang concerned citizens naman na nagsabi na mas mabuti na daanin na lang sa legal na paraan ang pagbanat sa mga bashers na sumosobra na ang pagiging malisyoso.

Ruru agrees. ‘”actually pwede… mali yun eh.”

This year ay tila nagiging ma sopen na sina Ruru at Bianca sa kanilang tunay na relasyon. Noong 2019 nag-umpisa ang usap-usapan na may ‘something’ sa pagitan ng dalawa nang lalong

umingay dahil sa pagseselos diumano ni Bianca sa partnership nina Ruru at Jasmine Curtis-Smith sa isang pelikula na hindi na namin maalala ang title at hindi rin namin napanood.

In fairness, nakakabilib din ang ginagawa ni Ruru na pagtanggol sa kanyang one and only. Hindi katulad ng iba na kahit pilitin mo ay walang ginagawa. That’s a Boy with Luv! He-he-he!