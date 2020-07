Bianca Umali, na-bully sa ‘no make-up at lipstick lang’ IG post

Kung dati ay maraming pumupuri sa Instagram post ni Bianca Umali tulad na lang when she flaunted her body wearing white two-piece bikini, ngayon ay pamba-bash naman mula sa netizens ang natanggap niya.

Tila nadismaya ang netizens at hindi nila nagustuhan ang latest Instagram photo ni Bianca na walang ka-make-up make-up.

Ang naturang IG post ni Bianca ay para sa isang cosmetic brand para sa #NationalLipstickDay campaign. Mapapansin din na haggard at pumayat ang itsura ng dalaga.

Iba-iba ang naging reaksyon ng netizens sa photo ni Bianca na walang make-up at naka-lipstick lang. May mga nagandahan pero marami rin ang garapalang pinintasan ang dalaga.

Nang tingnan namin ang mga comments ay maliwanag na body shaming at pambu-bully ang ginawa nila kay Bianca. Buti na nga lang at marami rin talaga ang nagtatanggol at dumidepensa para sa kanya.

Very particular din ang comment ng isang netizen na kaya daw mukhang haggard si Bianca ay dahil hindi magaling mag-alaga ang boyfriend nitong si Ruru Madrid.

Sa comment ng binata sa IG post ni Bianca ay ipinagtanggol nito ang girlfriend mula sa mga taong nambu-bully sa aktres.

Ani Ruru, “I dont know what’s wrong with people right now? Parang ang dami laging opinyon ng mga tao.”

Dagdag pa ng aktor, “Sa totoo lang, mas masakit na kung sino pa yung mga kababayan o di kaya mga kalahi natin sila pa yung nagdadown sa atin. Sana wala ng ganun, sana sinusuportahan nalang natin ang isa’t isa.”