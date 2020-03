Benjamin Alves at Lovi Poe, balik-tambalan sa ‘Owe My Love’

ADVERTISING

HULING napanood sa telebisyon na magkatambal ang Kapuso stars na sina Benjamin Alves at Lovi Poe sa drama series na ‘Beautiful Strangers’ na ipinalabas five years ago. Nakatakda na magbalik-tambalan ang dalawa sa upcoming GMA News & Public Affairs produced series na ‘Owe My Love’.

Sa mga hindi nakakaalam, si Lovi ang unang nakasama ni Benjamin sa horror film na ‘Guni-Guni’ at nasundan ito ng ‘Sana Dati’ ni Jerrold Tarog na hanggang ngayon ay paborito pa rin ng mga mahihilig sa ‘anti-romance o hugot’ movies. Dahil nakitaan sila ng chemistry, pinagsama sila sa ‘Beautiful Strangers’ na pinagbidahan nila with Heart Evangelista and Rocco Nacino.

Kung sa big screen ay palaging sa drama sila naisasalang, this time ay sa comedy naman mapapasabak ang dalawa. Following the success of ‘TODA One I Love’ and ‘One of the Baes’, magfofocus naman sa financial literacy ang bagong ‘teleserye with a cause’ ng Kapuso network. Kasama rin sa programa sina Ai-Ai delas Alas, Nova Villa, Jackie Lou Blanco, Winwyn Marquez, Ruby Rodriguez, Buboy Villar, Kiray Celis at marami pang iba. Sa casting pa lang, sure na magiging riot ang bagong offering ng GMA-7!

Matagal-tagal na rin natin hindi napapanood si Lovi Poe sa isang teleserye. Noong 2019 kasi ay nagfocus ito sa kanyang pamamalagi sa abroad at sa kanyang pagbalik ay tinapos niya ang kanyang pending movie projects. Isang Linggo lang din ang special participation niya sa ‘Anak ni Waray vs. Anak ni Biday’ kung saan ginampanan niya ang younger version ni Dina Bonnevie.

Si Benjamin Alves naman ay huling napanood sa afternoon series na ‘Dahil sa Pag-Ibig’ na heavy drama with Sanya Lopez, Pancho Magno and Winwyn Marquez, na kasama rin niya ngayon sa kanyang bagong proyekto.

Mapapanood na soon ang ‘Owe My Love’ sa GMA Telebabad. Sa ngayon, suportahan niyo muna si Lovi sa kanyang pelikulang ‘Hindi Tayo Pwede’ with Kapamilya hunks Tony Labrusca and Marco Gumabao.