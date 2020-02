Benj Manalo pumirma ng management at movie contract sa Viva

PUMIRMA ng management at movie contract ang stage and TV actor na si Benj Manalo (anak ni Jose Manalo) sa Viva nitong Feb. 6. Personal siyang winelcome ng big bosses ng Viva na sina Vincent at Veronique del Rosario.

Ang Cornerstone ang dating manager ni Benj pero bago siya lumipat sa Viva ay nagpaalam naman daw siya nang maayos dito.

“I make a point naman po doon sa pre­vi­ous man­age­ment ko nag­ing maayos po ’yong paghi­walay po namin kasi maliit lang naman po ’yong in­dus­triya and ma­g­a­nda din naman po ’yong nag­ing treat­ment nila sa akin and every­thing. It’s just that nan­doon ako sa phase ng life ko na gusto ko po ta­laga mag-ex­pand sa ca­reer ko,” dahilan ng aktor.

Dagdag niya, “Nung lumapit nga ako sa kanila, parang ni-lay down ko lang ta­laga sa kanila ’yung cards ko na this is what I wanna do… I want to ex­pand my ca­reer and all in terms of every­thing. And ayon nagka­sundo-sundo kami doon sa mga gusto nam­ing mang­yari. I’m just re­ally happy na I’m here.”

When asked kung sa palagay ba niya ay magiging kakompetensiya niya sa Viva si Jerald Napoles na isa ring singer at stage/TV actor, aniya, hindi naman daw.

“I don’t see him as a com­pe­ti­tion. Kung may com­pe­ti­tion man gusto kasi namin lahat uman­gat nang uman­gat, gusto namin mag…. — hindi show­biz na sagot ’yon promise — gusto namin mag­tu­lun­gan ta­laga uman­gat… pataas nang pataas. Kahit si Kim (Molina). Lahat kami pare-pareho kami ng mind­set. So, I’m just happy now na andito na ’yong mga close ko sa in­dus­try, mga kasama ko sa isang pam­ilya. ’Yon ’yong im­por­tante sa akin,” sambit pa niya.

Kasama si Benj sa in­aa­ban­gang TV comeback ni Julia Montes sa ABS-CBN na 24/7 at sa Bela Padilla-Marco Gumabao movie na Spellbound.