Bela Padilla, kinasuhan ng Unjust Vexation ang nagpanggap ng boyfriend

NAGSAMPA ng kasong Unjust Vexation ang aktres na si Bela Padilla noong July 13, Monday, laban sa isang lalaki na nagpunta sa kanyang condo building at kine-claim na classmate at boyfriend siya ng aktres.

Sa report ni MJ Felipe sa TV Patrol ay ikinuwento ni Bela na pinuntahan siya ng naturang lalaki kasama ang dala pang companions nag nagre-request na makita siya.

Personal na nagpunta si Bela sa Mandaluyong city police station noong Lunes ng umaga para mag-file ng formal complaint against the unnamed man who visited her.

Ayon pa kay Bela, hindi niya kilala ang lalaki na nagpunta sa lugar nila noong July 9 ng gabi.

“Merong lalake na parang nagpupumilit umakyat sa unit ko. So ang tagal bago siya napaalis. Dumating na yung barangay, pinakiusapan na siya ng guard tapos ayaw niya pa rin umalis. Parang naka-30 minutes siya sa condo namin,” kuwento ng aktres.

“Nagsabi siya na kaklase ko daw siya sa Davao. Eh hindi naman ako ever nag-aral sa Davao tapos nag-iba na yung kuwento niya. Sinabi niya sa guard na boyfriend ko daw siya. I’ve never met this guy,” patuloy ni Bela.

Ibinahagi rin ni Bela na posibleng ini-stalk din siya ng naturang lalaki.

“Mini-message niya yung hairstylist ko hanggang gabing gabi na. Ang dami niyang sinabi. Alam niya kung saan ako nag-te-taping. Alam niya kung saan ako pumupunta. And pinipilit niya talaga na boyfriend ko siya. So yun lang, nakaka-freak out,” lahad pa niya.

Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng stalker. Two years ago, she revealed she received mysterious packages like a book inserted with dead insects. Bela decided to bring the case to the authorities after fearing for her own safety.

“Don’t come to my house ever again. You’re never invited,” babala ni Bela sa kanyang stalker.