Beauty queen Cindy Miranda, umaming ambisyosa; target ding maging best actress!

SA EXCLUSIVE interview namin sa 2013 Binibining Pilipinas Tourism na si Cindy Miranda ay ipinagtapat niya na bata pa lang siya ay gusto na niya talagang mag-artista. Ang problema nga lang ay hindi niya alam kung paano ito uumpisahan.

“Alam mo, hindi ko pinangarap na maging beauty queen nung bata ako. Never akong nakapanood ng Binibining Pilipiinas sa TV at hindi ko nasabi sa mga tao, sa pamilya ko.

“Kasi di ba, nung nag-aaral ka ido-drawing mo kung what do you want to be in the future, ako palaging doctor ang dino-drawing ko kasi yon ang gusto ng dad ko kasi nga may sakit siya, pero he passed away na,” simulang kuwento ng bida sa errotic film na Adan.

Patuloy niya, “Hindi ko masabi sa kanila na gusto kong maging aktres. Kasi ang layu-layo. Paano ba ako magiging aktres? I came from Nueva Ecija, probinsyana ako, wala akong koneksyon. Hindi naman aktor ang nanay ko o tatay ko, hindi naman sila politician. Wala kaming kaming kilala, so how can I audition?”

Mabuti na lang daw ay nabigyan siya ng pagkakataong sumali sa Binibining Pilipinas at dito na siya nagkaroon ng chance na unti-unting ma-penetrate ang showbiz industry.

Aniya, “Nagkaroon ako ng chance na makuha din sa mga serye kahit pag-guesting-guesting lang hanggang dinala ako ng manager ko sa Viva at natutuwa ako na naniwala si Boss Vic (del Rosario) na gusto kong maging aktres.

“Hindi ganun kabilis. I waited for about like two years bago ako nagkaroong projects,” kuwento pa niya about her journey.

Aminado ang beauty queen turned actress na ambisyosa siya at isa sa goals niya ngayon sa showbiz ay ang magkaroon ng acting award o maging best actress.

“Oo. Siyempre pinapangarap ko ‘yon,” pagdidiin niya.

“I didn’t want to be a beauty queen lang. Hindi hanggang do’n lang ako. Kasi yung iba, they stop, eto na yon beauty queen na ako, eh, this is forever. No! Sobrang ambisyosa kong tao, sobra – sa lahat ng bagay,” sambit niya.

Ang Adan ang magsisilbing launching movie ni Cindy sa Viva Films. Kasama niya sa pelikula si Rhen Escano at ipapalabas ito simula Nov. 20. The film is directed by Roman Perez, Jr.