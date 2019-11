Bea Alonzo, naka-move on na pero hindi pa rin pinapatawad si Gerald Anderson

By

HINDI porke’t naka-move on ka na ay may bago ka na boyfriend na ipinalit sa puwang sa puso mo.

Sa kaso ni Bea Alonzo, aminado ang aktres ng pelikulang Unbreakable na hindi ganun ang totoong estado niya.

Sa interbyu ni Kuya Boy Abunda sa kanyang recently sa nightly show niyang Tonight with Boy Abunda with Bea kasama ang co-star ng aktres na si Angelica Panganiban, naniniwala ang aktres na hindi kailangan na may bago ka nang boyfriend na pamalit para maka-move-on ka sa sakit na naramdaman niya.

Hindi man tinukoy ni Kuya Boy at Bea, alam ng mga nakapanood na ang ex-boyfriend niya na si Gerald Anderson ang tinutukoy sa usapan.

Naging hot topic ang hiwalayan nina Bea at Gerald noon na until now ay wala pa rin clearance si Julia Barretto sa pagkakasangkot sa hiwalayan ng dalawa.

Akala ng marami, for life na sina Bea at Gerald. ‘Yun pala mauudlot lang at hindi mauuwi sa kasalan.

May tsismis na may something sina Bea at Dominic Roque pero direstsahan na sinabi ni Bea na hindi raw totoo ang pinaguusapan tungkol sa kanila ng Kapamilya actor.

Sa ngayon, happy ang aktres sa pagiging single at hindi lang ang magkaroon ng boyfriend ang sagot para maka-moved on siya.