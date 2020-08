‘Bawal Na Game Show’ at ‘Fill in the Bank’ ng TV5 tampok ang TGIS reunion at b-day special ni Pokwang

ADVERTISING

ISANG double celebration ang matutunghayan ngayong linggo sa mga pinakabagong kuwelang game shows ng TV5 tampok ang inaabangang cast reunion ng sikat na ’90s teen series na TGIS sa “Bawal Na Game Show” at ang surprise birthday episode ni Pokwang sa “Fill in the Bank.”

Patuloy na makisaya at maki-ayuda sa “Fill in the Bank” hosts Jose Manalo a.k.a. Manedyer at Madam Pokey kasama sina Ketchup Eusebio and Archie Alemania na makikigulo sa Lunes, Agosto 24, 7:30 p.m.

Tampok naman sa Miyerkules, Agosto 26, sina Ria Atayde and Jane Oineza na magtatagisan ng galing para sa jackpot money na umaabot ng P150,000.

Ang surprise celebration para sa birthday girl na si Pokwang ay mapapanood sa August 28 episode kung saan makakasama niya ang mga kaibigang sina Sunshine Garcia and Saicy Aguila na dati niyang co-stars sa “Banana Sunday” at “Wowowin.”

Abangan kung paano naluha si Madam Pokey sa naturang sorpresa mula sa mga kaibigan habang may mensaheng pasasalamat sa mga biyayang natatamasa niya ngayong pandemya.

ADVERTISING

Sa “Fill in the Bank,” muling bibigyan ng ibang katuturan ang mga salitang ayuda at PPE (Personal Protective Equipment) sa pamamagitang ng nakakaaliw na laro gamit ang Ayuda Teh! Machine (ATM) and Panghakot na Papremyo Equipment (PPE).

Dalawang mga kalahok ang sasabak bawat linggo sa mga sumusunod na game rounds: Enter your Pin Code, Cheque or X, Coin Rush and Huli Cash — upang makaipon ng pera at umusad sa susunod na challenge.

Mapapanuod ang “Fill in the Bank” tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes mula 7:30 p.m. sa TV5.

Samantala, humanda ang mga pasaway sa tuloy-tuloy na kasiyahan sa “Bawal na Game Show” kasama ang Ghorl Twins Wally Bayola bilang Bebe Ghorl at Paolo Ballesteros bilang Barby Ghorl. Mainit na episode ngayong tag-ulan ang matutunghayan sa Agosto 25 tampok ang Viva Hot Babes na sina Gwen Garci, Sheree, Andrea Del Rosario at Zara Lopez.

Magkaka-alaman na kung sino ang tunay na pasaway sa mga hot babes na magpapamalas ng lakas ng loob at talas ng pag-iisip para sa jackpot prize.

Ang mga basketbolistang sina Joe Devance, Chris Newsome, Sol Mercado, at Ryan Arana naman ang maglalaban-laban sa Huwebes, Agosto 27. Lalabas ang tunay na pasaway sa labas ng basketball court habang nagtatagisan ng galing sa “Bawal Ma-Fall,” “Bawal ang Da Moves,” “Bawal ang Sablay,” “Bawal ang Sumuko” at “Bawal na Roleta.”

Ang inaabangang barkada reunion ng taon ay mapapanood na sa “Bawal na Game Show” sa Sabado, Agosto 29, kasama ang TGIS cast na sina Angelu De Leon, Bernadette Allison, Bobby Andrews at Michael Flores.

Mapapanood ang “Bawal na Game Show” tuwing Martes at Huwebes 7:30 p.m. at tuwing Sabado, 7 p.m. sa TV5.