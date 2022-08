Barbie Imperial, muling nagsalita tungkol sa ‘masakit’ na paghihiwalay nila ni Diego Loyzaga

ACTIVE muli ang Kapamilya actress na si Barbie Imperial sa kanyang YouTube channel. Ang latest upload nito ay ang pagsagot niya sa ‘Most Savage Questions‘ na tanong ng mga fans and followers niya.

As expected, may ilang tanong na patungkol sa kanyang ex-boyfriends.

“Sino ang ex BF mo na pinaka nanakit sa’yo?” tanong ng isang fan.

Bago sagutin ang tanong, nilinaw ni Barbie na ’emotional damage’ ang naranasan niya at hindi physical. Ang sagot niya ay si Diego Loyzaga na nakahiwalayan niya noong Pebrero matapos ang isang taong relasyon.

“Siya ‘yung boyfriend ko na alam niya lahat about me,” lahad ni Barbie sa vlog.

“Minsan mo lang mapi-feel ‘yung, akala mo siya na talaga. May mga usap-usapan na kayo na, ‘Saan tayo titira?’ Ilang anak. May conversations na kayo about getting married, kung saan kayo titira, mga plans niyo sa buhay. Kay Diego ko lang na-experience ‘yun.

“Iyon siguro ‘yung reason kung bakit sobrang sakit niya sa ‘kin, kasi plinano ko ‘yung buhay ko with him, tapos biglang nawala. Ganoon naman talaga. Lessons learned.”

Sa tanong kung nasubukan na ba niya mag-cheat, “Sobrang proud ako sabihin na hindi ako cheater.”

“Pero marami nang nag-cheat sa akin!” pahabol ng dalaga.

Sa tanong kung meron ba siyang gustong balikan sa mga ex niya which includes JM de Guzman, Paul Salas, Ryle Santiago at Diego Loyzaga, “Wala. Wala akong gustong balikan sa mga exes ko,”

Ako kasi, after kami maghiwalay [ng mga ex ko], usually may bago na silang girls. Ako ‘yung tipong, ‘If natikman mo na ‘yung ibang babae after sa akin, bakit ka babalik sa akin? Porke’t hindi masarap ‘yung ulam na natikman mong bago, babalik ka sa ‘kin? Panindigan mo ‘yan! Iyan ang pinili mo, ‘diba? Sinayang mo ako, so huwag ka na.’” isplika pa niya.