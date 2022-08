BALIK-KAPUSO NA! Billy Crawford, host ng ‘The Wall Philippines’ sa GMA

By

BALIK-KAPUSO si Billy Crawford after fifteen years!

Simula ngayong Agosto ay muling mapapanood ang singer/actor/host sa ‘The Wall Philippines‘ na mapapanood na sa GMA.

Isa ito sa mga proyekto ng Viva Communications Inc. sa pagsasanib-puwersa nila ng GMA Network. Si Billy Crawford ang magsisilbing game master ng programa, na unang napanood sa TV5.

Matatandaan na nag-umpisa bilang child actor si Billy Crawford sa pamamagitan ng That’s Entertainment. Nang lisanin nito ang bansa ay nakipagsapalaran ito sa Amerika at Frace at nagkaroon ng semi-successful career as a pop artist.

Huling napanood si Billy Crawford sa Move! The Billy Crawford’s Search for Pinoy Dancers! noong 2007. Lumipat ito sa ABS-CBN at doon niya nahasa lalo ang kanyang hosting skills sa swak sa masang Pinoy.

Kahit na mapapanood na si Billy Crawford sa GMA ay mapapanood pa rin ito sa Tropang LOL ng TV5, kung saan isa siya sa main hosts. Noong July 30 ay dumalo si Billy kasama ang kanyang misis na si Coleen Garcia sa GMA Thanksgiving Ball kasama ang ilan pang Viva artists tulad nina Marco Gumabao at Cristine Reyes, na napapabalitang magbabalik-Kapuso na rin soon.

Kahit na dala-dalawa ang programa ni Billy ay nakatakda pa rin itong lumipad ng France ngayong Agosto bilang kalahok sa French version ng ‘Dancing with the Stars’.

Tila go go go lang si Billy Crawford sa mga blessings, huh!