Bagong TV show ni Kris Aquino hindi na matutuloy

HINDI NA matutuloy ang gagawin sanang talk show ni Kris Aquino sa TV 5 titled Love Life With Kris Aquino. Ito ang napag-alaman namin nitong Martes, July 7.

Hindi station produced ang show. Block timer ito na ang producer ay ang Positive Exposure Productions. Sa July 25 (Saturday), 5 p.m. na dapat ang ang pilot telecast nito at mapapanood weekly.

Nag-announce na rin si Kris sa kanyang social media account the other day na magte-taping na siya for the show, pero ayon sa nakausap namin na isang malapit sa TV host, hindi na matutuloy ang show.

“Maganda ang intensyon ng show ni Kris. Mas gusto niyang makapagpagaan, hind maging pabigat. Yon sana ang show, magdala ng gaan at tulong,” lahad ng malapit kay Kris tungkol sa konsepto ng naudlot na show.

Wika naman ni Kris, “Ang dami-dami nang problema ng mga tao, di na ako dapat dumagdag pa.”

Sa ngayon ay gusto munang manahimik ni Kris sa nangyari. Oo, nalungkot siya siyempre, pero positibo pa rin niya itong tinanggap.

Sabi pa ni Kris, “Let’s let this battle go. There are ones worth fighting, this isn’t one of them.”

Nag-deactivate na rin si Kris ng kanyang social media account at ayaw muna niyag magbigay ng kahit anong komento.

Ayon sa source ng PUSH, may hindi napagkasunduan ang producer ni Kris at ang TV 5 kaya hindi nag-pursue ang show. Sinusubukan pa rin daw mag-usap ng dalawang kampo ngayon and hopefully, maging maayos ang lahat.

Matatandaan na few days ago ay excited na in-inform ni Kris ang kanyang followers about her “new chapter” kasabay ng contract signing kasama ang Cornerstone Management.