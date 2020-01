Bagong pelikula nina JC Santos at Bela Padilla, happy ending kaya?

ADVERTISING

ISA SA mga prime artists ng Viva Films si Bela Padilla.

Sa media conference ng bagong hugot film na On Vodka, Beers, and Regrets sinabi nito na isa sa mga favorite niyang pelikula. Puno ng hugot na siyang gusto ng mga manonood.

Pangatlong pagsasama nina Bela at JC Santos ang pelikula where she plays the role of Jane Pineda na isang dating child star na na-involved sa isang sex scandal na dahil sa problema niya ay naging isang alcoholic na gusto takasan ang malaking iskandalo sa buhay niya. Dito niya nakilala si Francis played by JC Santos na isang musikero sa bar kung saan doon nagpapakalango ang karakter ni Jane sa kuwento na isinulat ni Direk Irene Villamor.

Kamadang-kamada na ng director at ng aktres at aktor ang isa’t isa kaya madali ang trabaho nila reason na madali na sa kanila ang project.

Love story ang pelikula na puno ng hugot kung saan sa mga ganitong genre nakilala at sumikat ang “loveteam” nina Bela at JC.

Pero last film na pinagsamahan ng dalawa (Miracle on Cell No. 7), magkasama sila as adult Yesha at si Mambo na isa sa mga preso na naging kagrupo ng ama ni Yesha na Angelito played by Aga Muhlach sa last part ng pelikula.

Napangiti nga ako sa statement ni Bela on JC: ”Lolo ko siya in his role as Mambo at malaki ang age gap niya sa akin sa role ko as Yesha,”

With their new film (ito ang 3rd talaga), puno ng mga hugot na eksena ang pelikula na madali para sa moviegoers na maka-relate.

Ma-take mo ang eksena ng dalawa na may mga linya si JC like:”Gusto kitang mahalin, Jane, araw-araw, pero nahihirapan na ako. Kailangan mo ng tulong, at hindi ako ‘yun.”

Pero may eksena na kabaliktaran naman sa pahayag niya kay Jane: “Alam mo kung anong okay sa’yo, hindi mo alam na okay ka. Sobrang okay ka.”

Sa last two movies ng dalawa, “nagkahiwalay” sila sa kuwento.

Sa On Vodka, Beers, and Regrets magkatuluyan kaya sila na siyang tanong ng mga fans ng dalawa?

For a change, baka nga maging happy ending ang pelikula ng dalawa na inaasahan ng mga fans nila.

On Vodka, Beers and, Regrets is showing on February 5 with a red-carpet celebrity premiere on February 3 sa SM Megamall.