BAGONG BUHAY: Rich Asuncion, nagtatrabaho na bilang waitress sa Australia

ADVERTISING

NAG-MIGRATE pala pansamantala sa Australia ang Starstruck alumna and former beauty queen na si Rich Asuncion. Ito ang rebelasyon ng aktres kamakailan sa kanyang Instagram account.

Bago pa nagdesisyon ang morena beauty na mag-migrate sa Australia ay madalas itong napapanood sa mga Kapuso shows bilang kontrabida o best friend ng bida.

Isa sa naging iconic ‘bestfriend’ roles ni Rich ay ang pagganap bilang Flor sa ‘Ika-6 na Utos’, kung saan from ‘reel’ ay naging ‘real’ ang friendship nila ng isa sa drama queens ng Kapuso network.

Ito ang rebelasyon ni Rich sa kanyang Instagram account (copy pasted as is):

“Simulan natin ang post na ito nang masaya. Napakasaya ko ngayong araw dahil natanggap ko na ang una kong sweldo…at sa wakas ay di na ako nalulugmok sa lungkot. Malaking bagay to dahil sa panahon ngayon ang hirap humanap ng dahilan para sumaya. Lalo pa at nag-adjust palang ako dito sa Australia. Tagal ko rin naghanap ng work. Kailangan mo yun dito dahil pag sa bahay ka lang mas lalo kang malulungkot. Marami naman kasing opportunities dito basta di ka lang mapili.

ADVERTISING

So yun na nga, dahil di na ko ako nagpaka-choosy😂 sinubukan ko na ang pag wi-waitress. Casual job at a restaurant. Nung una nahirapan ako tanggapin pero narealize ko ngayon, ano naman ang masama dun. Part pa rin naman sya ng Tourism course na kinuha ko sa UP. At wala akong karapatan maginarte kasi nabigyan ako panibagong chance to start anew.

My point here is, I know most of us will need to adjust to a new/different life after this pandemic. And that’s not all that bad. To be able to survive through this is already a blessing. As hard as it may seem, look for the silver lining.

Hold on and say I am still a champion. Be grateful because some people have lost more than you already have. Sa ngayon ay tanggap ko na at masaya na ko sa bago kong buhay kasama ang aking pamilya. 😊Nakapag-enrol na rin ako to continue my studies and last week, I was offered a full-time job at a Daycare where I can work closely with Bela. Life is indeed a journey full of highs and lows but you should never stop moving and you always keep moving forwards.

P.S. Ben and I have also just put down a reservation for our future home here in Australia. What a blessing!🏡”

S’yempre, maraming fans ang curious kung ‘for good’ na nga ba ang pag-migrate ng aktres at kung nag-retire na ba ito sa showbiz. ‘Indefinite’ lang raw ang pananatili nila doon habang wala pang kasiguraduhan ang nangyayari sa mundo.

Nagpakita naman ng suporta ang Rugby player husband ni Rich na si Ben Mudie:

“Taking care of Bela is already a tough job. But picking up your life and starting anew, into the unknown, is a completely new challenge on its own. Congrats pangarap ko! You’ve been resilient and tenacious at the same time. Just gotta enjoy the journey #thenewnormal” kumento ng kanyang mister.

New mommy si Rich at tama lang ang ginawa nila mag-asawa na manatili muna sa Australia (home country ni Ben). Sa ngayon ay maraming artista ang nababahala dahil sa mga naantalang proyekto dahil sa Covid-19 pandemic.

Kung miss niyo si Rich, puwede niyo pa rin ang 2017 ‘best friend ng bayan’ tuwing hapon sa ‘Ika-6 na Utos‘ ng GMA-7.