Baby Girl Thylane Katana ni Solenn Heussaff, ipinakilala na!

FOR THE FIRST time ay ipinasilip na rin sa wakas ng Kapuso actress na si Solenn Heussaff ang kanyang precious Baby Girl na si Thylane Katana sa kanyang social media kahapon, April 29 na ikinatuwa ng fans and followers nila ng mister na si Nico Bolzico. Apat na buwan din naghintay ang mga tao na ipakita sa publiko ang larawan ng bagets na ipinanganak noong January 1 pa.

Mukhang ninanamnam at sinusulit talaga ni Solenn ang kanyang moments bilang new mommy sa kanyang baby girl. Ini-enjoy nito ang quarantine life dahil ibig sabihin ay mas makakapagbuhos pa siya ng bonding moments with her little one. Alam naman ng lahat kung gaano ka-workaholic ang Filipina-French actress kaya welcoming break din sa kanya ang pagiging stay-at-home mom.

“Best days at home getting to know your pure gentle soul. Te amo Thylane…. De tout “mon Coeur [with all my heart]!”

Sinundan ito ng pang-aasar sa kanyang asawang si Nico Bolzico: “Sorry @nicobolzico this is just a girls pica… you can’t hang with us!”

Marami ang invested sa motherhood journey ni Solenn dahil naging aktibo ito sa pagshi-share ng kanyang step-by-step pregnancy journey habang ipinagbubuntis ang kanyang anak. Ito ang rason kung bakit marami ang nag-anticipate na ilabas ng mag-asawa ang larawan ni Thylane Katana. Noong February ay ipinaliwanag ni Solenn na ipapasilip lang niya ang anak kapag alam na niyang tamang panahn na para gawin ito.

Sa kanyang Instagram story ay nagshare din ito ng video kung saan makikitang karga niya si Baby Thylane Katana na tinawag niyang ‘my happy pill’. Napakagandang pagmasdan ang mag-ina na parehong napaka-angelic ng mga mukha!

Ang gaan ng aura ni Solenn Heussaff bilang first-time mommy. Kitang-kita moa ng contentment sa kanyang mukha. Maaliwalas at mukhang nalagpasan na niya ang post-partum (kung naranasan man niya ‘yun). Masasabi na worth the wait naman ang paghihintay ng fans na masilayan ang kanyang little angel.

Ngayon na ilang buwan na ang nagdaan at nalalapit na rin ang muling pag-normalize ng productions for TV and films, magbabalik-showbiz kaya kaagad si Solennn? Sa isang interview bago siya tuluyang nagbakasyon sa pag-arte ay nasabi nito na plano niya na bumalik kaagad sa pagta-trabaho.

Huling napanood si Solenn sa romance-comedy series na Love You Two kung saan nainlove ito sa karakters nina Gabby Concepcion at Jennylyn Mercado. Sa pelikula naman ay huli siyang napanood sa ‘My 2 Mommies’ with Paolo Ballesteros noong 2018 at may indie film ito with Benjamin Alves na ‘Misterio de la Noche’ na hindi pa nagkakaroon ng Philippine premiere.