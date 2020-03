Axel Torres, aminadong hindi sineryoso ang pag-aartista noon kaya babawi ngayong 2020

ADVERTISING

AYON kay Axel Torres na dating na-link noon kay Vice Ganda, masaya siya na finally ay nakahanap na ang comedian/TV host ng lalaking tunay na magmamahal sa kanya.

“Super happy ako for Vice, sobra. I mean, di ba, hindi mo naman hinanap, dumating lang, yon yung maganda do’n, eh. Yung hindi mo siya hinanap pero dumating siyempre ibang kuwento yon,” lahad ng former PBB teen housemate.

Muli ay nilinaw ni Axel ang totoong namagitan sa kanila ni Vice.

“Normal na sa akin na nali-link ako kung kani-kanino, like kay Vice nga. Kahit naman sinong makasama ko nali-link ako. Hindi naman na ako napipikon sa ganyan kasi pag basketball player ka talaga minsan ganun, eh. Hindi lang naman kay Vice ako na-link noon.

“Pero ang totoo talaga diyan, parang anak-anakan niya lang kasi ako. Supportive lang siya sa akin dati,” paliwanag niya.

Si Axel ay nasa pangangalaga na ngayon ng Asterisk Artist Management, pero kinokontak pa rin naman daw siya ng Star Magic kapag may role na babagay sa kanya at pinag-o-audition.

“Five years na rin ako sa kanila, sinubukan ko lang sa ibang management to try other than Star Magic. May binibigay naman sila pero I think I need more,” wika pa niya.

Sa kuwento pa ni Axel, hindi naman siya dismayado na walang masyadong magandang nangyari sa career niya after PBB at pagkatapos niyang maging bahagi ng Star Magic. Siya rind aw mismo ang may problema.

Lahad niya, “Hindi naman sila nagkulang sa akin. Siguro ako, nadismaya ako sa sarili ko kasi na-take for granted ko yung mga opportunities na binigay nila sa akin. Mas inuna ko yung mga… parang kumbaga, hindi ko siya sineryoso. Kung sineryoso ko siya siguro, baka maraming magagandang nangyari.”

Magkaganun man ay naniniwala si Axel na hindi pa huli ang lahat para sa kanyang mga pangarap.

“I can stil change and I can still improve,” deklara pa ng aktor.