Awayan ng Dalawang Possible MMFF entries, nagkakapersonalan?

IS IT TRUE na may personalan na isyu sa pagitan ng dalawang production outfit na nangangarap na ang pelikula nila ay mapasama sa final list ng pelikula sa Metro Manila Film Festival 2019?

Ang tinutukoy ko ay ang pelikulang ‘Culion’ na nagpaandar na ng kanilang “comeback movie” diumano ni John Lloyd Cruz gayong cameo role lang pala ang partisipasyon ng aktor sa pelikula courtesy of Iza Calzado na kaibigan ni Lloydie.

Sabi diumano ng mga tauhan sa produksyon ng Culion, may ibang motibo daw ang nagpasimula ng black propaganda sa pelikula nila.

From an insider for the Nora Aunor starrer na ‘Isa Pang Bahaghari’:” Deceiving ang promo nila. There should be truth in advertising gayong sa iisang industriya lang kami. Kung guest or cameo role lang si John Lloyd, so be it. Wag nila palabasin na ‘Comeback Movie’ ito ni John Lloyd” sabi nito sa private message sa amin.

Kaloka lang. May pinapalabas pa na namumulitika pa daw ang kampo ng pelikula ni Nora para mapasama lang sa final list ng mga entries na sa October 16 malalaman kung pasok ang pelikulang Culion at ng pelikula ni Nora sa direksyon ni Joel Lamangan.

Magbatuhan man ang magkabilang kampo, so be it. Showbiz na showbiz pa rin ang bangayan. Nag-uunahan talaga sila kung sino ang pasok at mapili sa MMFF 2019. Ang Team Culion ay nagpaandar na the other day sa kanilang media launch sa Puerto Princesa para sa lokal na media ng lungsod.

Reyted K

By RK Villacorta