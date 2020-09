Atak Arana, Anton Diva, Nathalie Hart at Elaine Duran sa Facebook rumaraket para kumita ngayong pandemic

ADVERTISING

PILIT gumagawa ng paraan ang maraming celebrities na nawalan ng trabaho dahil sa pandemic para kumita gamit ang internet. Isa sa madalas naming makita doing Facebook Live ay ang comedy actor na si Atak Arana kasama ang stand-up comedian na si Sammy Dehitta.

Sa kanilang Facebook Live na ginagawa ay nakalagay ang kanilang GCash number para sa mga gustong mag-donate ng pera kapalit ng kanilang requested songs.

Ani Atak, “May mga mababait na kaibigang nagpapadala talaga sa GCash at nagdo-donate. Pero hindi naman yon sapilitan o pwersahan. Meron ding iba na nag-i-sponsor sa amin na isine-share din naman namin sa ibang mas nangangailangan.”

Wala rin daw siyang nakikitang masama kung ganito ang ginagawa nilang paraan to raise money.

“Binibigyan namin sila ng entertainment, napapasaya namin sila. Kinakanta namin kung ano ang request nila at kapag natutuwa sila, nagdadatung sila sa amin. Ang saya-saya lang, di ba? Hindi nakakahiya yung ganito, kasi wala naman kaming ginagawang masama,” katwiran ng komedyante.

Isa rin ang singer na si Anton Diva sa nagkakaroon ng Facebook Live every week. Maraming viewers si Anton na obviously ay mga music lover na gustong mapakinggan siyang bumirit ng mga kanta na pinasikat ng idolo niyang si Regine Velasquez.

Madalas ding lambingin ni Anton ang kanyang audience na magpadala ng pera sa kanyang GCash at bank account kung saka-sakaling magustuhan ng mga ito ang kanyang kinakanta.

Ang sexy actress na si Nathalie Hart ay ginagamit din ang kanyang Facebook Live sa pagbebenta ng mga branded na pre-loved at brand new bags and shoes.

Ani Nathalie, “Ito muna ang aking ginagawa, selling brand new and pre-loved bags and shoes for a cause. All proceeds of these will be given to our chosen charity. These bags are not mine, I’m just helping my friend.”

Nagsimula na ring mag-vlog si Nathalie na inilalabas naman niya sa kanyang Youtube channel.

Maging ang Tawag ng Tanghalan champion na si Elaine Duran ay nagsasagawa rin ng kanyang Facebook Live para sa kanyang fans at sa mga gustong magbahagi sa kanya ng biyaya sa pamamagitan ng GCash.

“Kung gusto n’yo lang po. He-he-he,” caption ng singer na libo ang views and comments kapag bumibirit sa Facebook Live.