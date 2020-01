ARTISTA NA, PRODUCER PA! Jodi Sta. Maria, magbibida sa digital series na ‘My Single Lady’

ADVERTISING

NAKAKAALIW ang iWant, ang online streaming platform ng ABS-CBN. Bago magpasko ay nilabas nila ang dalawang timely series na ‘Uncoupling’ na pinagbidahan nina Joseph Marco at Yam Concepcion at ‘Manilennials’ nina Ria Atayde, Nicco Manalo, Chai Fonacier, Fifth Solomon and Mela Habijan.

This coming January 22 ay isang nakakaaliw na istorya ng isang single mom ang pagbibidahan ni Jodi Sta. Maria – ang My Single Lady. Maliban sa pagiging lead actress ng proyekto, tumayo rin ito bilang isa sa mga producers. Ang bongga, ‘diba?

Base sa trailer na napanood ko, kuwento ito ni Chona isang babae na pinalaki ng kanyang drag mothers na ang idol ay si Regine Velasquez. May anak ito na tila naghahanap na rin ng father figure. Maiipit si Chona sa isang love triangle with a potential suitor played by Zanjoe Marudo at ang pulitiko na nagbabalik sa buhay niya na si Ian Veneracion. Sure ako na masayang-masaya ang mga Jodian fans. Huling napanood sina Jodi at Ian sa Star Cinema rom-com na ‘My Achy Breaky Hearts’. As far as we’re concerned, ito naman ang first team-up nina Jodi at Zanjoe.

The first season of ‘My Single Lady’ is composed of six episodes. Nakakaaliw ang trailer na may basbas ng one and only Asia’s Songbird Regine Velasquez. Ang nagustuhan ko rito ay ang pagiging natural ng trailer. Hindi natin maipagkakaila na si Regine talaga ang isa sa pinaka-iconic na Pinay drag icon na hanggang ngayon ay mahal na mahal ng LGBT community.

ADVERTISING

Ngayon pa lang ay excited na ako manood ng ‘My Single Lady’! Hindi na ako magtataka kung ito’y magkakaroon ng season 2. I-claim na natin yan mga mumsh!