Arnold Clavio: ‘And you will know the truth, and the truth will set you free’

HINDI nagbigay ng kahit anong pahayag ang broadcast journalist na si Arnold Clavio tungkol sa mga naging rebelasyon ni Sarah Balabagan sa kanyang Facebook Live na siya ang ama ng kanyang panganay na anak.

Tahimik din ang GMA News and Current Affairs sa isyu at ni hindi sila nag-isyu ng kahit anong official statement na magdedepensa kay Arnold.

Nang bisitahin namin ang social media accounts ni Arnold (@akosiigan) ay wala rin siyang post o kaya’y reaksyon man lang sa mga naging pahayag ni Sarah. Limitado rin ang puwedeng maglagay ng komento sa kanyang comment box sa Instagram account.

Ang huli naming nakitang post niya sa IG ay nung nag-golf siya at nagpaayos ng buhok na sumakto nung time na kasagsagan ng isyu sa kanya sa social media.

Isang quote naman sa Bible na ipinost ni Arnold ang tila nakatawag ng pansin sa marami. “And you will know the truth, and the truth will set you free.” JOHN 8:32”

Ito na kaya ang posibleng sagot niya sa rebelasyon ni Sarah?

Samantala, ayon kay Lolit Solis, matagal nang isyu ang tungkol kay Arnold at Sarah.

“’Katawa dahil matagal nang issue iyan na paulit-ulit na lang binubuksan pag gustong ‘buwisitin’ si Arnold. Hindi ang isang lumang issue ang puwedeng sumira sa kredibilidad ng isang Arnold Clavio.

“Kung ano man ang totoo, kung ano man ang gusto nilang palabasin sa pagbubukas ng isang private na bagay sa buhay ng isang tao, this time, sure akong papalpak ang plano nila kay Arnold Clavio,” wika pa ng talent manager/columnist.