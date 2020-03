Arci Munoz, tinanggal sa teleserye dahil layas ng layas?

ADVERTISING

TSINUGI NA ang karakter ni Arci Munoz bilang Betty sa family drama series ng ABS-CBN na ‘Pamilya Ko’ a few weeks ago. Marami ang nabigla sa sudden exit ng karakter ng dalaga dahil maituturing na isa siya sa lead stars bilang siya ang hinuhulaan na makakatuluyan ni Chito (JM de Guzman). Sadly, hindi naging happily ever after ang ending ng best friends na hindi na natuloy sa pagiging lovers dahil si Betty ang nakasaksi ng tunay na karakter ni James (Kit Thompson), na anak pala ni Loida (Irma Adlawan) na main kontrabida sa programa.

Ang pagiging lakwatsera diumano ni Arci ang itinuturong dahilan kung bakit tuluyan na lang itong pinatay sa serye. Mas naging priority daw kasi ng dalaga ang pagpunta sa iba’t ibang lugar na madalas ay out of the country pa. Matatandaan na may mga updates pa ito habang nagpapaka-KPOP fan. Pinanood pa nito ang sikat na KPOP group na BTS nang magtanghal ang mga ito sa Amerika. Last month din ay may mga pictures ito with the cast of Parasite na kuha mula sa afterparty ng Oscars. Arci is living the life!

Kung may program aka nga naman na madalas ay for airing ang sistema, mas mabuti na rin na mag-quit na lang sa show para hindi maapektuhan ang iba pang miyembro ng cast and crew.

Ayon sa nakalap namin na balita, naging understanding naman daw ang RSB Unit ng Pamilya Kos a sitwasyon ni Arci na may limang pelikulang gagawin ngayong taon. Ang dalawa nga raw doon ay mga indie films na uumpisahan na ang shooting soon kaya naman todo na rin ang preparation ng dalaga na noon pa nangangarap na makagawa ng pelikula outside the mainstream scene.

Kung dyan talaga masaya si Arci, go lang girl! Marami naman mga promising female actorss dyan na pwedeng ipalit sa mga projects na hindi niya mapanindigan.

ADVERTISING

Speaking of, true kaya ang tsika na may bagong boyfriend na raw si Arci at ito raw ay anak ng sikat na politician na naging ex din ng close friend niya? Walang lihim na hindi nabubunyag!