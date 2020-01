Ara Mina, excited na muling makatrabaho si Coco Martin sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’

NATUPAD na rin sa wakas ang pangarap ni Ara Mina na makapag-guest sa nangunguna at longest running teleserye ng bansa – ang FPJ’s Ang Probinsyano na napapanood tuwing primetime sa ABS-CBN.

“Honestly, matagal ko nang pinagdadasal na makapag-guest dito. Then nung nakausap ko si Coco before magsimula ang Araw Gabi, sinabi ko sa kanya na sana makapag-guest ako. Tapos hanggang sa natapos na ang Araw Gabi, nagkita kami sa ABS-CBN Ball, sabi ko patapos na ang Araw Gabi, puwede na ako mag-guest.

“Siguro nakahanap sila ng role na babagay para sa akin. So, one year na yung Araw Gabi at eto na nga, nakapasok rin ako. Answered prayer talaga ang nangyari,” kuwento ni Ara sa amin.

Mataray, mukhang pera at matapobreng Ara Mina ang mapapanood ng televiewers sa FPJAP. She will play the role of Tirso Cruz III’s third wife named Ellen Padua.

“Well, nakaka-miss din na gumawa ulit ng soap opera at mag-taping. Yung pag-arte, it’s really a passion for me na hinahanap-hanap ko talaga. Hindi ko na-imagine ang sarili ko na hindi nagte-taping or nagsusyuting kahit pa matanda na ako. And kahit gaano ako ka-busy sa Hazelberry Café, I really find time talaga to accept taping assignments,” lahad pa niya.

ADVERTISING

Huling nakatrabaho ni Ara si Coco sa teleseryeng Ligaw na Bulaklak bilang magkapatid 11 years ago.