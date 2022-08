Angeline Quinto at non-showbiz boyfriend, engaged na nga ba?

ENGAGED na ba ang Kapamilya diva na si Angeline Quinto sa kanyang partner at ama ni Baby Sylvio na si Nonrev Daquina?

Ito ang tanong ng fans and followers ng versatile performer nang masilayan ang isang singsing sa latest family photo upload nito na kuha sa kanilang bakasyon sa isang resort sa Quezon.

Dahil sa happy vibe ng family picture ay marami ang nag-assume na engaged na ang dalawa. Flooded with positive comments and well wishes ang comments section ni Angeline kahit na no direct confirmation pa from the two.

Noong April 27 lamang ipinanganak ni Angeline ang kanyang first baby. Ipinangalan siya kay Mom Bob, ang tumayong mother figure ni Angeline habang lumalaki na ang actual given name ay Sylvia Quinto. She passed away in November 2020.

Sa isang earlier interview ay sinabi ni Angeline na pinu-put-off muna nila ng boyfriend na si Nonrev Daquina ang kasal dahil si Baby Sylvio ang kanilang priority.

“Kapag kasal, ibang usapan na ‘yun. Gusto ko ‘yung tamang proseso at paghahanda para sa kasal. Sana iyon na muna. Ngayon, ang pinaka-priority ang bata. Sa future, kung ikakasal kami, siyempre magpapasalamat ako,” saad pa niya noon.

Whether they’re already engaged or not, let’s be happy for this cute family!