Angeli Khang, titigil lang sa pagpapaseksi kapag nanalo na ng acting award

SA DAMI ng sexy stars ng Vivamax, mabibilang lang sa isang kamay ang mga may ‘K’ pagdating sa pag-arte. Isa na d’yan ang tinaguriang ‘Vivamax Queen’ na si Angeli Khang.

Despite her innocent look ay tila marami nang pinagdaanan sa buhay ang dalaga kaya naman madali itong makahugot ng emosyon para sa kanyang mga drama scene. Ang ‘Silip sa Apoy’ ay longest Vivamax original na tumagal sa Top 10 dahil na rin sa mga ipinakita ni Angeline: Ang buong hubog ng kanyang katawan at kakayahan sa pag-arte.

This time ay sa isang serye naman siya idinirek ng veteran director na si Mac Alejandra. Si Angeli Khang at ex-PBB housemate na si Jamilla Obispo ang bida sa sexy series na ‘Wag Mong Agawin ang Akin’. Mag-ina na nawalay sa isa’t isa na muling nagkrus ang landas nang mainlab sa iisang lalaki ang main premise ng serye at sa first episode pa lang nito ay tinodo na ng dalawang bida ang kanilang love scenes. Umaabot na nga sa punto na ikaw as a viewer ay gusto mo na lang takpan ang mga taong involved sa sobrang mapupusok na eksenang ito.

Katulad ng mga bagong artista na pumapasok sa showbiz, pangarap din ni Angeli na makasungkit ng acting award.

“Nasabi ko sa previous interviews na sana ma-lessen, o mag-lay low ako sa pagpapa-sexy. Pero naisip ko na I’m not even half of my acting career.

“I want to do my best and I want to say na pagdating ng panahon na I did that, I’ve got an award for that, and I did my best through out all of my career.

“And gusto ko muna sanang magkaroon ng award. Manifest na ito! Claim ko na! At pag may award na ako, I think du’n na ako siguro paunti-unti na magle-lay low sa pagpapa-sexy.

“Pero sa ngayon, hanggang kaya ko pang mailabas, hangga’t may body pa ako, dun ko ipapakita. Du’n ko io-all out,” nakangiting sambit ng fast-rising sexy star.