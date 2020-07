Angel Locsin nag-reach out kay Jane de Leon para tapusin ang isyu

ADVERTISING

SI ANGEL LOCSIN pala mismo ang nag-reach out kay Jane de Leon para makapag-usap sila pagkatapos nilang pagsabungin ng netizens sa social media few days ago.

Nag-ugat ang lahat sa magkaibang pananaw ng dalawa kung paano ipapakita ang suporta nila sa ABS-CBN na tinanggalan na ng prangkisa ng Kongreso noong July 10 sa botong 70-11.

Sa noise barrage na ginanap sa entrance ng ABS-CBN sa Sgt. Esguerra noong Sabado ay nanawagan si Angel sa kanyang kapwa Kapamilya stars na magsalita at huwag na lang basta-basta manahimik sa nangyayari.

Isa na nga sa tumugon dito ay ang Popstar Royalty na si Sarah Geronimo.

Nagpakita rin ng suporta ang bagong Darna na si Jane sa pamamagitan ng isang post sa social media na nabigyan ng maling kahulugan at interpretasyon.

Ani Jane, “My support to the current crisis that the network is facing right now is not just measured by going out in the streets in this time of pandemic. Alam kong para sa nakakarami sa atin, masakit ang closure ng ABS-CBN. Nakikiisa at nakikisimpatya rin po ako sa mga kapwa ko Kapamilya na nawalan ng kabuhayan.”

Nitong Huwebes, July 22 ay sinorpresa ni Jane ang kanyang fans after sharing a photo of her in a Zoom meeting with Angel at isa pang Kapamilya star na si Iza Calzado.

O, ayan ha. Huwag na ninyong intrigahin ang future Darna at ang past Darna dahil walang problema sa kanilang dalawa.