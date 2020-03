Ang Happily Ever After nina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati

ADVERTISING

IKAKASAL NA sa March 14 sina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati. Sa mga showbiz couples natin ngayon na in a very serious long-term relationship, ang kanila na siguro ang isa sa makakapagpatunay na kaya panindigan ang ‘thru thick and thin’.

Nagkakilala sina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati sa bakuran ng GMA-7. Noong panahon na iyon, si Richard ang kinikilala na ‘King of Fantaseryes’ dahil top-rating halos lahat ng palabas na pinagbidahan nito. Nag-umpisa bilang child star with his twn brother Raymond, nag-showbiz comeback ito as a teenager at naging parte ng Saturday Youth-Oriented show na ‘Click’ kung saan ipinares siya kay Chynna Ortaleza. Dahil bumenta ang tambalan nila, isinama sila bilang supporting cast member ng primetime drama na ‘Habang Kapiling Ka’ at sa pelikulang ‘Bakit Papa?’ ng Regal Films na pinagbidahan noon ng Sexbomb Girls.

Lalong tumaas ang lipad ng karera ni Richard nang ipagkatiwala sa kanya ang papel bilang Aguiluz sa epic fantasy series na ‘Mulawin’ with Angel Locsin. Dahil sa palabas na ito, lumaban ang GMA-7 sa ratings game noon at nag-cause pa nga ng panic sa ABS-CBN. Malakas ang tambalan nina Richard at Angel na sila ang tinawag na King and Queen of GMA Network.

Kahit na iyon lang ang programa na pinagsamahan nila, nagbida naman sa ilang romantic films tulad ng Let The Love Begin, I Will Always Love You, Mano Po 3, Mulawin the Movie and The Promise. Patuloy naman na nagbida si Richard sa ilang primetime shows ng GMA-7 tulad ng Captain Barbell, Sugo, Lupin, Kamandag, Codename: Asero, Love and Lies at Makapiling Kang Muli, kung saan ipinares siya sa noo’y baguhan pa lang na si Sarah Lahbati.

Sa mga hindi nakakaalam, si Sarah Lahbati ang Ultimate Female Survivor ng Starstruck Batch 5. Ilan sa mga programang pinagbidahan niya ay ang TV adaptation ng Kokak, Time of my Life at Makapiling Kang Muli at doon na rin niya na-meet ang kanyang soon-to-be hubby.

Matatandaan na maraming plano ang Kapuso network para kay Sarah. Maganda kasi ito at magaling din pagdating sa paghataw at pagkanta. Ang kaso, bigla ito naging missing in action. Idagdag pa sa stress ang ilang legal issues na biglang sumulpot.

Natapos na nina Richard at Sarah ang sexy-romance film na Seduction nang biglang hindi mahagilap si Sarah. Iyon pala, ito’y nagdadalang-tao na sa kanilang first son na si Zion na nang i-reveal sa publiko via the reality show ‘It Takes Gutz to be a Gutierrez’ ay marami ang nagsabi na isang anghel ang dumating sa buhay ng magnobyo. Nasundan ito ng isa pang supling na lalaki named Kai.

For a while ay nagbalik sa GMA-7 si Sarah at tinapos ang kanyang obligasyon. Pagkatapos ay lumipat na ito sa Kapamilya network at lumabas bilang special guest sa ilang palabas. Ilan sa mga pelikulang nilabasan niya include The Achy Breaky Hearts, Kamandag ng Droga, Ang Pagsanib kay Leah dela Cruz at ang pinaka-recent ay ang Mission Unstopabol: The Don Identity na ipinalabas sa 2019 MMFF. Mas naging active si Sarah sa pagiging model and product endorser. Dapat ay may ilalabas din ito na album sa Viva Records pero hindi namin alam kung bakit naantala ito.

Si Richard Gutierrez naman ay nakapag-primetime comeback bilang kontrabida sa KathNiel series na La Luna Sangre. Naka-dalawang pelikula na rin ito sa Star Cinema: Fantastika with Vice Ganda and Dingdong Dantes at Unbreakable with Bea Alonzo and Angelica Panganiban. Inaabangan pa rin ng fans ang pagbabalik-tambalan nila ni Angel Locsin sa big screen. Ano na nga ba ang nangyari dun?

Hindi man sila masyadong active ngayon sa TV, marami naman ang nagsasabi na relationship goals ang dalawa dahil apart from being lovers, they seem to treat each other as best friends. Idagdag mo pa na pareho silang good-looking at mahilig maglakwatsa with their two little angels in tow. Relationship goals indeed!

Ngayon na nakatakda na sila maging Mr. and Mrs. Gutierrez, everyone is happy. Sa wakas ay maaatim na ng dalawa ang kanilang happily ever after! Congrats in advance, Richard and Sarah!