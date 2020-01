Ang Dahilan Kung Bakit Walang Romantic Relationship sina Bela Padilla at JC Santos

SA GRAND MEDIA conference ng pelikulang On Vodka, Beers, and Regrets na bida sina Bela Padilla at JC Santos, isang malaking sorpresa ang ginawang pagsagot ng aktor sa ginawang pag-amin nito na may ”feelings” pala siya sa kanyang screen partner na si Bela na may nararadaman siya na personal sa aktres.

Sa ilang pagkakataon na nagkasama sila sa pelikula (pang apat nila itong On Vodka…); ngayon lang nalaman ni Bela ang itinatago ni JC na itinatangi siya ng aktor.

Sabi ng aktres: “Sinarili po niya, kasi ngayon ko lang nalaman. Nakaka-shock po pala ‘tong presscon na ‘to,” tinuran ng aktres na bigla naman nahiya sa sinabi ni JC sa media.

Pero para sa aktor, mas mahalaga sa kanya ang working relationship nila ni Bela reason kung bakit hindi niya itinuloy ang panliligaw sa kanyang screen partner.

Ipinaliwanag ni JC sa media ang dahilan: “Ang pinaka-importante po sa akin yung working relationship namin ni Bela. At sa lahat, ayokong magbago yung nararamdaman namin sa isa’t-isa tuwing magkatrabaho kami, tuwing magkasama kami.”

ADVERTISING

Pero kung iniisip ninyo na pwede pa ituloy ng aktor ang romantic feelings niya sa aktres ay tila huli na ang lahat.

Kasi naman, nag-asawa na ang aktor sa dating crush niya noong high school na si Shyleena Herrera na isang non-showbiz girl.

Inamin ni JC on-camera sa exclusive interview ng kasamahan namin na si Allan Diones sa kanyang YouTube channel ang tungkol sa pagpapakasal niya kay Shyleena last September 2019 at ang nalalapit na rin ng pagluwal ng baby girl nila mag-asawa next month, February 2020.

Pero okey na rin naman na hindi nagkaroon ng personal-romantic alliance sina Bela at JC para hindi sila magkailangan kung sakali man masundan muli ang pelikula nila na On Vodka, Beers…

Showing ang bagong hugot movie nina Bela at JC sa February 5 sa mga sinehan nationwide.