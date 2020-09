Andrea Torres ayaw makipag-live-in kay Derek Ramsay

ITINANGGI ng girlfriend ni Derek Ramsay na si Andrea Torres na nagsasama na sila sa iisang bahay – ang bahay ng hunk actor na nai-feature nila sa isang vlog kamakailan lang.

Nabuo ang hinala ng marami na nagli-live-in ang dalawa dahil madalas makita si Andrea sa kanyang post na kasama si Derek sa bahay na ipinatayo nito. Ayon sa dalaga, hindi raw niya hinuhusgahan ang mga nagli-live-in pero wala raw sa bokabularyo niya ang gawin ito.

“I respect yung mga nagli-live in. Pero sa sarili ko lang na paniniwala, gusto ko may basbas ng Diyos bago kami magsama talaga sa isang bahay,” sabi ng dalaga sa interbyu sa kanya ng 24 Oras.

Maging ang hunk actor ay itinangging nagsasama na sila ni Andrea.

Marahil daw kaya inisip ng marami na live-in na sila ay dahil lagi niyang sinasabi sa kanyang vlog ang “our home” habang nagha-house tour sila.

ADVERTISING

“I’ve opened up my doors because they are now part of my family. “That’s why I say it’s our house,” paliwanag ni Derek.

Samantala, masayang ibinahagi ni Andrea na kahit konti ay may kontribusyon din siya sa bahay ni Derek lalo na sa pagpili ng mga bibilhing furnitures.

Ani Andrea, “Talagang isinama niya ako sa pag-shopping ng furniture. Tinatanong niya kung okey sa akin o hindi.

“Pagka sinabi ko na ‘Hindi ko masyadong type,’ pinagbibigyan niya ako. Pag mayroon akong love na love, pinagbibigyan din niya ako.”