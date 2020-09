BABY #3 ON THE WAY: Andi Eigenmann is pregnant!

ADVERTISING

ANDI EIGENMANN is enjoying her life away from the chaotic world of showbiz. Kitang-kita ito sa mga video blogs na inuupload nito sa YouTube channel nila ng kapartner na si Philmar Alipayo na ‘Happy Islanders‘. Karamihan ng video content nila ay kuha mismo sa Siargao, ang kanilang piniling hometown.

Pansamantalang nakahiwalay ngayon si Andi (nasa Manila siya with the two kids habang si Philmar ay nasa Siargao) kaya naman idinaan ng happy mom sa kanyang vlog ang natatanging video greeting para sa iniirog na naiwan sa Siargao.

In her own charming way, binati ni Andi in Siargaonon si Philmar kung saan inihayag niya kung gaano siya kasaya sa simpleng pamumuhay na kanilang tinatahak. Pati ang mga anak na sina Ellie at Lilo ay may kani-kanyang mensahe rin.

“Happy birthday mahal ko. We miss you so much. I hope we get to go home to the island soon so we can be together again and we can celebrate your birthday together,” sambit nito in Siargaonon.

“I hope you are also happy to have us in your life. To have me. I hope you’ll always be happy. And that you’ll keep inspiring everyone to work hard every day to achieve their dreams. And your dreams for your family. We’re almost there about to reach them.”

Kung inaakala ninyo na simpleng birthday greeting lang ito, d’yan kayo nagkakamali dahil may bonggang surprise announcement si Andi!

“We can’t wait to go back there and be complete again soon with you, me, Ellie, Lilo and our newest happy islander on the way. I am so happy to be building this family with you and I hope you consider this an amazing gift for you on your birthday,” pahabol ni Andi.

Bago matapos ang vlog ay ipinasilip na ni Andi ang kanyang baby bump at nakatakda itong manganak in early 2021.

Wow! Happy Birthday Philmar and Congratulations Philmar, Andi, Ellie and Lilo on your growing family! Will it still be a girl or boy naman this time?