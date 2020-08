Anak ni Ina Raymundo Raymundo na si Erika pinagpistahan ang sexy photos

ADVERTISING

MULING pinagpistahan ng netizens sa social media ang paglabas ng mga seksing larawan ng panganay na anak ni Ina Raymundo na si Erika Rae Poturnak.

Unang beses na binulabog ni Erika ang online world nung lumabas ang seksing pictorial niya para sa kanyang 18th birthday last October 19 na nakasuot lang ng bikini. Sa aming previous interview sa mama ni Erika na si Ina ay sinabi nitong aprubado niya ang ginawa ng anak at wala siyang nakikitang masama dito.

Nabanggit din noon ni Ina na may balak mag-join ng showbiz ang kanyang anak.

“Oo. Meron. Kasi mahilig din siyang kumanta,” lahad pa nito noon sa PUSH.

Proud mom din si Ina sa bagong sexy photos ni Erika.

“Ahhh… my first born Erika Rae is so pretty. Especially without make-up. Doesn’t she look like Pia Wurtzbach?” caption ng aktres sa close-up photo ng anak.

Maraming netizens ang namangha sa jaw-droping bikini photos ni Erika pero may iba rin na hindi type ang pagpu-flaunt ng dalaga sa kanyang seksing katawan.

“If I were Ina Raymundo I will not or never allowed my daughter to show her topless body in public,” komento ni Khemzanoy Bombio Ulan sa Facebook.

Ang iba ay ikinumpara naman siya sa anak ni Ruffa Gutierrez na si Venice.

“They’re beautiful but please stop sexualizing Venice and Erika. I am talking to all trashy people who has intensions of doing that,” reaksyon ni Rue Santiago.

“The first time I saw Erika back from 2019 I fell in love right away,” komento naman ni Tatin Sanity.

Ayon naman kay Ailen Garcia, “Sana ALL.” At biro ni Jerica Perucho, “Ivana Alawi at lahat ng flat chested left the group.”