Aljur Abrenica, mas sineryoso bilang artista nang lumipat sa ABS-CBN

NALALAPIT NA ang pagtatapos ng afternoon action-drama series ng ABS-CBN na ‘Sandugo’ na pinagbibidahan nina Ejay Falcon at Aljur Abrenica. Ilang buwan din nakapiling ng mga televiewers ang dalawang aktor na unang kinilala sa showbiz sa kanilang magandang pangangatawan at pinagtawanan din noong umpisa dahil para sa ilan, ang kanilang kakisigan lang ang kaya nilang ipakita sa mga tao.

Mas naunang nabigyan ng pagkakataon si Ejay Falcon na kilalanin bilang seryosong aktor dahil sa ilang TV shows na rin na pinagbidahan niya. Pagkatapos manalo bilang 2nd big winner sa Pinoy Big Brother Teen Edition, isinalang kaagad si Ejay sa supporting roles bago ito nabigyan ng tsansa na magbida sa mga action-themed teleseryes and movies.

Si Aljur Abrenica naman ay ang ‘Ultimate Hunk’ ng Starstruck Batch 4 ng Kapuso network. Kasabayan niya noon si Paulo Avelino, na mas sumikat at nakakuha ng matitinong proyekto nang magpalit ng manager at lumipat sa Kapamilya network almost ten years ago.

Naging successful din naman si Aljur Abrenica sa kanyang showbiz career habang nasa GMA-7 pa siya. Ang tambalan nila noon ni Kris Bernal ang isa sa hottest loveteams ng network na nagbunga ng ilang top-rating TV shows like Boys Nxt Door, Zaido, All My Life, The Last Prince, Dapat Ka Bang Mahalin at Philippine adaptation ng Korean romcom na Coffee Prince.

Dahil sa kakisigan ng kanyang katawan, siya rin ang nagbida sa TV version ng Machete. Dahil din dito ay naging pantasya ng bayan si Aljur. Dahil din dito ay mas pinansin na ang kanyang katawan kaysa ang kanyang acting capabilities. Hindi rin nakatulong na samu’t saring isyung personal ang ibinabato sa kanya plus ang mga projects na ino-offer sa kanya ay puro paglalantad ng kanyang abs ang requirement. Naalala pa nga namin na may tsismis pa noon na gusto siya ipa-record ng novelty song na may pagka-green ang tema. Ito nga raw ang nag-trigger para humingi ito ng tulong na makawala sa kanyang management contract sa original home network.

Some years ago ay lumipat ito sa ABS-CBN at isinabak kaagad sa FPJ’s Ang Probinsyano at Asintado. Sa pamamagitan ng mga programang ito ay nabigyan ng pagkakataon si Aljur na ipakita sa lahat na he’s more than just a sexy body. Meron pa nga ang nagsabi na bagay sila ni Julia Montes. Meron din ang aprub sa pagsasama nila ni Shaina Magdayao sa programa.

Siguro’y mas matured and focused na ito (he is happily married to Kylie Padilla with two wonderful kids) kaya naman kitang-kita ang kanyang determinasyon sa ‘Sandugo’. Marami ang pumupuri sa kanyang pagganap bilang bida-kontrabida.

Ngayon ay inaabangan na namin kung ano ang next step ni Aljur pagkatapos ng Sandugo ngayon na two weeks na lang ang itatakbo nito?