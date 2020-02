Alden Richards at Sophie Albert, nakitaan ng magandang chemistry sa ‘The Gift’

ADVERTISING

MAGWAWAKAS NA sa darating na Biyernes ang GMA Telebabad Primetime Series na ‘The Gift’ na pinagbibidahan ni Alden Richards. Ang programa ay maituturing na isang inspirational drama. Inabangan din ito ng mga Kapuso viewers dahil maganda ang naging daloy ng istorya at interesting din ang supporting cast nito.

Kung noon ay gustong makita na magtambal sana muli sa isang teleserye sina Alden Richards at ang usual ka-loveteam nito na si Maine, mukhang may bagong babae nang aprub para sa mga fans ni Alden. ‘Yun ay ang rising Kapuso actress na si Sophie Albert.

Lumipat sa GMA from TV5 si Sophie Albert noong 2017. Una itong lumabas sa ‘The One That Got Away’ with a short-lived role. Eventually, ito ang pinili ng network na pumalit kay Winwyn Marquez bilang kuwelang kontrabida sa ‘Pamilya Roces’. Sa pagganap niya sa programa bilang anak sa labas na malandi pero very lovable ang character, minahal ito ng mga televiewers. Sa katunayan, ang karakter lang niya ang memorable sa short-lived family dramedy.

Last year naman ay pinalitan din niya si Kim Domingo bilang Reign sa ‘Bihag’. Dito ay kinainisan ang karakter niya at laging trending ang sabunutan scenes nila ni Max Collins. Tumatak ito bilang kontrabida at isa ito sa mga programang tunay na nagpa-high blood sa mga tao noong 2019.

Maituturing na isang ‘pleasant surprise’ ang pagkakasama ni Sophie Albert sa ‘The Gift’. Dapat nga raw ay special guest lang siya sa programa. Dahil sa surprising chemistry nila ni Alden Richards sa show, marami ang nag-demand na sana’y magtuloy-tuloy ang love angle nila sa show.

This week ay nagkaroon na ng kissing scene sina Sep (Alden) at Helga (Sophie) na ikinatuwa ng mga fans. Kahit ang real-life boyfriend ni Sophie na si Vin Abrenica ay pabor sa pagpupush ng tambalang Alden at Sophie.

Napapansin namin na mukhang tanggap na ng mga loyal AlDub fans na Alden and Maine are growing as individual artists. Para sa amin, blessing ang pagkakapasok ni Sophie sa show dahil nakitaan din ito ng potensyal bilang leading lady. Oo, magaling siya sa kontrabida roles, pero kayang-kaya din nito maging santa-santitang bida, huh!

Sa Friday na magtatapos ang ‘The Gift’. Will there be another Alden-Sophie project? Not a bad idea, huh?