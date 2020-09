Alden Richards at Jasmine Curtis-Smith, magtatambal sa ‘I Can See You’

ADVERTISING

MAY MAGDADAGDAG ng Kilig sa ating gabi soon!

Para mas maging makulay ang ating buhay, isang bagong drama anthology show ang uumpisahan ng GMA-7 soon. Ito ay ang ‘I Can See You‘ na naglalayon na magbigay kilig, pag-ibig at pag-asa sa mga manonood. Samu’t saring kuwento ang mapapanood ng mga televiewers na pagbibidahan ng mga paborito ninyong Kapuso stars.

Bilang opening salvo, sina Alden Richards at Jasmine Curtis-Smith ang unang magtatambal sa I Can See You: Love on the Balcony. Ayon sa balitang aming nakalap sa GMA News Online, gaganap si Jasmine bilang isang frontliner nurse na sasanayin ang sarili sa ‘the new normal’ sa tulong ng isang photographer na gagampanan naman ng Pambansang Bae na si Alden Richards.

Sa totoo lang, hindi ito ang unang proyektong pinagsamahan ng dalawa. Nabigyan sila ng pagkakataon na magkatrabaho sa launching movie ng tambalan nina Alden Richards at Maine Mendoza na ‘Imagine Me and U’. This time, silang dalawa na ang main partners na refreshing din sa paningin ng mga tao. Litaw na litaw na nga ang chemistry nila in the bright and sunny setting.

Mapapanood na sa GMA Telebabad ang ‘I Can See You: Love On The Balcony’. Makakasama nina Alden at Jasmine sina Pancho Magno, Denise Barbacena and Shyr Valdez.

ADVERTISING

Maliban sa bagong mini-series, busy rin si Jasmine Curtis-Smith sa pagtatapos ng ‘Descendants of the Sun’ kung saan ni-lock in taping ang mga cast, staff and crew ng programa. Marami ang kinikilig sa tambalan nila ni Rocco Nacino.

Si Alden naman ay nakatakdang mag-host ng isang Food Documentary series na ipapalabas din ngayong buwan.

Kung mataas ang ratings ng first TV project ng tambalan nina Alden at Jasmine, baka naman sila na ang isusunod na bibigyan ng drama-romance project? Ano sa tingin niyo?