Aga Muhlach, excited sa pelikula niya na ‘Miracle in Cell No. 7’

ADVERTISING

IBA ANG AURA ni Aga Muhlach sa grand media conference ng pelikula niyang Miracle in Cell No. 7. Dama mo na excited ang aktor sa pelikula niyang ito. Nasa mood siya sumagot ng lahat ng mga questions sa kanya.

Sa katunayan,nangako nga siya sa mga media na present na magbo-blow-out siya kapag hinirang siya as Best Actor sa MMFF 2019 kung sakali.

Pahayag niya during the media conference: “Ayoko masyadong mag-expect na ganun, masaya na ako nag-enjoy sila and they were all congratulating me and the whole cast.

“Parang alam na nila, may mga haka-haka, may mga predictions silang sinabi. Happy sila, eh,” pagkukuwento ng aktor sa media na andudun sa auditorium ng Tektite Tower sa Ortigas area.

Dama mo ang excitement niya. Very jolly at nasa good mood ang aktor playing the role of Joselito na isang ama na autistic na napagbintangan na nangahasa at pumatay ng isang batang babae na anak naman ni Tirso Cruz III na isang high-ranking military official.

ADVERTISING

Ang saya ni Morning (tawag namin sa kanya noon pa man) lalo pa’t ang ganda ng feedback na nakukuha niya mula sa publiko sa unang paglabas ng teaser ng pelikula sa social media (Facebook, Twitter at Instagram) na umabot ng halos 7 million na mga netizen na happy at positibo ang reaction nila sa pelikula.

Isa kasi itong pelikula na ganado ang aktor na gawin. Kuwento nga mula sa production people, kahit makailang ulit i-take ang eksena ng aktor ay oks lang sa kanya.

“He loves the film,” kuwento ng isang Viva Films insider sa amin during the media launch last Friday. Ang Miracle in Cell No. 7 ay MMFF 2019 enrty ni Aga na after almost 26 years ay muli, may pelikula si Aga para sa darating na filmfest na sinulat ni Mel del Rosario at dinirek ni Ruel Naval.

Sa katunayan, siya pa nga ang nagsabi kay Direk Ruel na kahit makailang take pa siya sa eksena niya ay ok lang at gagawin niya at ire-retake ulit without questions dahil gusto niya maging maganda ang kalalabasan ng obra.

Makakasama nina Aga at Xia sa movie sina Bela Padilla, John Arcilla, Joel Torre, JC Santos, Mon Confiado, Jojit Lorenzo at Soliman Cruz with the special participation of Tirso Cruz III.