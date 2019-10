ACTION STAR NA: Janine Gutierrez, bida sa ‘Babae at Baril’ ng QCinema

ADVERTISING

DRAGON LADY turned Action Star ang peg ngayon ng Kapuso actress na si Janine Gutierrez. Siya ang bida sa QCinema International Film Festival 2019 entry na ‘Babae at Baril’ under the direction of Rae Red na palabas na ngayon sa piling sinehan sa Kyusi.

Ang ‘Babae at Baril’ ay kuwento ng isang sales lady sa department store na sawa na sa pang-aapi ng mga katrabaho niya. Isang araw ay nadiskubre niya ang kapangyarihan ng isang baril – at dito na magkakagulo!

It’s about time na mabigyan na ang dalaga nina Lotlot at Ramon ng isang pelikula kung saan maipapakita nito ang kanyang galing sa pag-arte. Trailer pa lang ay litaw na ang ganda at nagsusumamo ang sex appeal niya. Early this year ay nagbida rin ito with Enchong Dee sa ‘Elise’. Certified hit naman ang huling teleserye niya na ‘Dragon Lady’ kaya naman dumami lalo ang fans niya.

Happy din si Janine sa usaping puso. Going strong ang relationship nila ni Rayver Cruz na kamakailan lang ay magkasama sila sa Europa. Bongga lang, huh!

Mapapanood na ang Babae at Baril pati na rin ang iba pang kalahok sa Asian Next Wave Competition ng QCinema International Film Festival. Ang dalawa pang Pinoy films sa category ay ang Cleaners na bida ang ilang high school students sa Tuguegarao City at The Long Walk na pinagbibidahan naman ni Dionne Monsanto.

Suportahan ang mga pelikula ng QCinema simula ngayong araw, October 14 to 22 in Trinoma, Gateway, Robinson’s Galleria, UP Cine Adarna, Cinema Centenario at Cinema ’76 Anonas.