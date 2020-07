ABS-CBN tuluyan nang pinatay ng Kongreso

By

ADVERTISING

HINDI NA muling makakapag-broadcast at makakapag-operate ang istasyon ng ABS-CBN pati na ang mga AM at FM stations nito sa buong Pilipinas.

Sa ginanap na botohan sa Kongreso nitong Biyernes, July 10, 2020, ay tuluyan nang pinatay ng House Committee on Legislative Franchises ang renewal application ng Kapamilya network ng kanilang prangkisa.

70 Mambabatas ang tumutol na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN at 11 lamang ang pumabor. Napakalaki ng bilang against sa franchise renewal kaya dehado ang 11 kongresistang pabor dito.

Dahil overwhelming ang boto ng mga tumutol sa prangkisa ay hindi na kailangang ipapadala pa sa plenaryo ng Kongreso ang panukalang batas tungkol sa franchise renewal dahil “killed” na ito.

ADVERTISING

Sabi ni Legislative Franchises Committee chair Congressman Franz Alvarez, 44 lamang ang kailangan upang maibasura ang aplikasyon ng ABS-CBN, pero 70 ang naging boto.

Sa ginanap na botohan ay may dalawang (2) nag-inhibit at isang (1) nag-abstain.

Nagbigay naman ng pahayag ang ABS-CBN president at CEO na si Carlo Katigbak sa naging desisyon ng Kongreso.

“Labis kaming nasasaktan sa desisyon ng Committee on Legislative Franchises na tanggihan ang franchise ng ABS-CBN. Naniniwala kaming nakapagbigay kami ng serbisyong makabuluhan at mahalaga sa mga Pilipino.

“Gayunpaman, nagpapasalamat kami sa Committee para sa pagkakataong maipahayag ang aming panig sa mga isyung laban sa amin.

“Nagpapasalamat ang ABS-CBN sa aming mga sponsors na nanindigan para mabigyan kami ng prangkisa, at sa mga mambabatas na nagsalita para sa amin sa mga pagdinig. Habangbuhay kaming nagpapasalamat sa inyo.

“Nagpapasalamat din kami sa lahat ng nagpahayag ng suporta at nag-alay ng dasal para sa amin. Hindi namin kakayanin ang lahat ng ito kung wala kayo.

“Mananatili kaming nakatuon sa serbisyo publiko at umaasang makakahanap ng ibang mga paraan para tuparin ang aming misyon. Kasama ang aming mga empleyado, karamay niyo kami sa inyong kalungkutan.

“Inaasahan namin ang araw na tayo ay magkakasama muli. Mga Kapamilya, maraming salamat na patuloy kayong nagtiwala, sumuporta, nagdasal, at lumaban kasama namin.

“Kapit lang, muling magliliwanag ang kwento ng bawat Pilipino.”

Sa mga gustong malaman kung sinu-sinong mga kongresista ang tumutol at pumabor sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN, we will publish ito sa susunod naming kolum dito sa Pinoy Parazzi kaya abangan ninyo.