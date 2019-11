A VERY SPECIAL LOVE: Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo, kasalan na ang kasunod!

MADAMI ang naging masaya sa kinahinatnan ng lovelife nina Sarah Geronimo and ng longtime boyfriend niya na si Matteo Guidicelli.

Yes, happy ang mga fans ng dalawa dahil si Matty nag-proposed na ng kasal kay Pop Princess yesterday, November 7.

Kaya ang araw na ito ay sigurado memorable sa dalawa. Yes, araw ng engagement ng dalawa na matagal-tagal na rin naman hinihintay at inaabang-abangan ng mga supporters ng dalawa.

Sa kabila ng kalbaryo na sinasabing pagharang ng ina ni Sarah na si Mommy Divine sa relasyon ng dalawa, si Sarah, super happy dahil this time ay suportado siya ni Mommy Divine at ama niya na si Daddy Delfin.

Sa katunayan, sobra na nga sa tamang edad ang singer-actress na sa edad niyang 31, almost three years ang tanda niya sa boyfriend na edad 29.

Ako na isang miron sa pagmamahalan natutuwa sa mga pangyayari. Yes, Sarah and Matteo will be married soon!

Sa mga photos na ipinost ng future husband ni Sarah, kitang-kita kung gaano sila kasaya sa kaganapan ng relasyon nila.

Sa photo caption ni Matteo sa photo nila ni Sarah: “I love you my love, now and forever.”

Pansin ng isang netizen ang suot na malaking diamond engagement ring ni Sarah sa left ring finger niya ay worth P2 Million Pesos na daw ang tantiya niya sa laki ng diamond based sa picture na pinagpipistahan ngayon at viral online.