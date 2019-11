A Day in the Life of Heart Evangelista – Paano magrelax ang isang rich but lovable celeb?

ADVERTISING

PAANO nga ba magrelax ang isang Heart Evangelista-Escudero? Trending na naman ang nag-iisang lovable socialite/actress/artist/endorser dahil this time ay isinama naman niya tayo sa kanyang day off relaxation.

Inumpisahan ni Heart ang kanyang araw sa pamamagitan ng pagkain ng tira-tirang corned beef for breakfast. Nagshopping ng luxury items, nagpa-mani/pedi, pumunta sa isang skin clinic at kumain sa isa sa restaurants na pinupuntahan niya mula noong siya’y bata pa. Dito nga raw niya dinadala lahat ng lalaki na idinate niya at alam ng staff ng restaurant kung sinu-sino ang mga lalaking hindi nagbibigay ng tip at nangunguripot! OMG!

Panoorin si Hearty for a Hearty day! Anyway, namimiss na rin namin sa teleserye si Heart! Matagal na rin siya hindi napapanood sa pelikula. Madam, baka nemen ;)